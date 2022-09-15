《巴比倫》預告片曝光 畢彼特瑪歌羅比再闖荷李活

瑪歌羅比（圖）的角色本屬愛瑪史東演出，後者因檔期問題辭演，由瑪歌頂上。

【明報專訊】繼《從前，有個荷里活》後，畢彼特（Brad Pitt）和瑪歌羅比（Margot Robbie）在《星聲夢裡人》金像導演戴文查素列（Damien Chazelle）的新片 《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）中再度合作。故事以1920年代荷李活為背景，講述電影製作由默片走向「有聲」，有人雄心壯志，要趁機闖出名堂；亦有人追不上改變的步伐，被時代洪流淘汰。前日公開了首條預告片，此片預計今年12月25日聖誕檔期在美國開畫，香港觀衆則要等到明年才有機會欣賞。

除了畢彼特、瑪歌羅比外，《毒梟：墨西哥》迪亞高卡華（Diego Calva）、《職業槍手》出爐艾美獎視后珍施瑪（Jean Smart），以及杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）、史派克鍾斯（Spike Jonze）等亦有份參演。據報戴文查素列原計劃與《星聲夢裡人》金像影后愛瑪史東（Emma Stone）再度合作，後者因檔期問題辭演，其後由瑪歌羅比頂上。不過以現在陣容看來，已十分星光熠熠。

從首條預告片段所見，鏡頭主要集中在畢彼特和瑪歌羅比身上，除了不少戲中戲拍攝鏡頭外，還有很多瘋狂派對的場面，可見裸女及一片紙醉金迷氣氛。