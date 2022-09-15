【開箱】《義勇超人》 史泰龍變身Leon 這個超級英雄不太冷

【明報專訊】史泰龍（Sylvester Stallone）年過古稀三度失婚，早前跟結褵25年的太太仳離，不但洗去愛的紋身，以狗頭代人像，還遭老婆指摘暗地裏轉移夫婦共同持有的資產；未知實情真假，卻略損其大銀幕上的《第一滴血》與《洛奇》英雄形象，恰巧他主演的新片《義勇超人》（Samaritan）上月26日在亞馬遜Prime Video上架，片中他扮演重出江湖的隱世超人，觀眾可會覺得反感？

隱世超人愛修補破爛

《義勇超人》講述多年以前義勇超人與復仇魔人是對孿生兄弟，卻一正一邪，結果在發電廠的大戰中，引發爆炸，傳聞兩人葬身火海，亦有不少忠心粉絲深信義勇超人尚在人間。少年Sam和任職護士的母親Tiffany相依為命，生活拮据。缺乏父愛的Sam崇拜義勇超人，卻經常遭附近的黑幫欺凌，某次被住在家對面撿破爛的老伯Joe所拯救，後者展現神力，更讓Sam相信Joe就是義勇超人，但他一概否認。直到捱打的黑幫前來報復，驅車撞到Joe倒地不起，他卻「死」而復生，撞歪了的肢體瞬間復元。Sam認定Joe有超能力，因此展開亦師亦友亦如父子般的關係。另一方面，黑幫大佬Cyrus崇拜復仇魔人，尋得其遺下的斧頭，自封新復仇魔人，挑起全城暴動。Joe在暴動引發的爆炸中拯救了小女孩，引起媒體注意，義勇超人再現的傳聞四起。Cyrus得悉Sam跟Joe關係密切，遂派員綁架Sam引Joe出現。

史泰龍片中扮演Joe之外，還擔任監製，並由其成立的公司Balboa製作；由拍過《大君主之役》等電影的朱里斯艾華利（Julius Avery）執導，另外邀請了《勁爆女子監獄》達莎布蘭高（Dascha Polanco）扮演Sam媽媽Tiffany；在《毒癮女孩》飾演倔強少年Ashtray的謝方華頓（Javon Walton）則扮演Sam。此片前半部脈絡有點像《這個殺手不太冷》（Leon：The Professional），洛比桑（Luc Besson）執導的經典中，尚連奴（Jean Reno）飾演Leon如城中隱士，奉命行兇從不失手，而且來去無蹤。妮坦莉寶雯（Natalie Portman）飾演鄰居女孩Mathilda，遭黑警滅門，她敲門求救，本不願見義勇為的Leon，還是開門相助。收留她之餘，還把暗殺技巧，用槍知識傾囊相授，最後犧牲自己，成全對方。兩人關係也是如父女、師徒，甚至情人。片中的Leon幾乎只喝牛奶，家中有大量存貨，睡覺時只坐不躺，完全是超級英雄格局。《義勇超人》的Joe相差無幾，雪櫃囤積大量雪糕，原因是超人受傷，身體會過熱，雪糕正是降溫妙品；而且他對小孩子也有惻隱之心，才會一再出手拯救Sam及小女孩。然而此片沒想過要悲劇結局，所以還是俗套的大團圓。為免劇透，只能說此片最大伏筆，是否真的邪不能勝正？覺悟從良後，又真的會迎來更好生活？Joe告訴觀眾，他只想修補，所以才會撿破爛，逐一修復，成為興趣，也是寄託與心靈歸屬。

《洛奇》光輝伴隨一生

此片意念不壞，只是始終丟進類型片漩渦；Cyrus面對平民百姓，挑起仇富民粹，更有點反映現實的况味。奸角Cyrus及女友Sil的關係，着墨不多，但還是花了點篇幅提及兩人的感情，看來毫不平板。扮演Sil的女孩名叫蘇菲亞達譚（Sophia Tatum），充滿野性美，十分亮眼，和飾演Sam的謝方華頓同樣深具潛質，只待一個角色的機會，隨時可以爆紅。

史泰龍來到晚年，似乎走不出昔日韶華餘暉，後《洛奇》年代的電影如是，在《義勇超人》的造型亦然，他連洗去太太肖像的紋身後，也以《洛奇》中的愛犬取代，可見這電影對他多重要。《義勇超人》中史泰龍經常穿著連帽衛衣，走在昏暗髒亂的窮街陋巷，也帶有《洛奇》影子。確實《洛奇》是他演藝事業中最光輝一頁，不但連拍多齣電影，首集贏得奧斯卡最佳電影、導演、剪接共3獎，他還首度提名最佳男主角及劇本。根據資料，除了《大獨裁者》差利卓別靈（Charles Chaplin）和《大國民》奧遜威爾斯（Orson Welles），史泰龍是第3人有此榮譽，即使兩獎皆鎩羽，但能跟兩名大師級並列，已是成就。近40年後，他演《洛奇外傳：王者之後》，洛奇已是垂垂老矣過氣拳王，身患重病，在化療之間教故人之子打拳，並重踏擂台爭光，史泰龍再度獲奧斯卡提名最佳男配角，最終落敗，「洛奇」的光環，他難以斷捨離。來到《義勇超人》，Joe面對Sam，像《這個殺手不太冷》的Leon和Mathilda，也似《洛奇外傳》的Rocky與Apollo兒子Donnie，只是《洛奇》不講超能力，似乎來得更現實。