為亡夫張正甫辦溫馨追思會 蕭芳芳悲傷落淚：要撐過今天不能崩潰

【明報專訊】蕭芳芳丈夫、新聞界元老張正甫今年5月確診胰臟癌，曾做兩次手術，上月11日凌晨在睡夢中離世，享年82歲，追思會昨晚於深水灣香港鄉村俱樂部舉行，場內不設宗教儀式，以私人聚會形式進行。遺孀蕭芳芳一身素服現身，神情哀傷，接受訪問時傷心落淚。她透露亡夫生前曾說有好快樂及有意義的一生，故希望為丈夫辦一場溫馨告別式，相信張正甫見到這麼多好朋友的愛，會感到開懷。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

蕭芳芳與張正甫結婚42年，夫妻恩愛。張正甫一直是蕭芳芳生命中的「定海神針」，突然離開，令蕭芳芳頓失支柱，悲痛萬分。張正甫的喪禮已於上月低調舉行，遺體已移送火化。昨晚蕭芳芳為張正甫舉辦追思會，以私人聚會形式進行，現場佈置由香港電影金像獎「最佳美術指導」雷楚雄負責，以藍、白花與白鴿為主題。蕭芳芳表示白鴿象徵和平、自由及友誼，代表丈夫已經脫離痛苦，得到自由。她希望為亡夫辦一場溫馨告別式，減低親友們哀傷感，所有來賓逐一獻上玫瑰花。

張正甫兩名女兒將昔日拍下《親愛的爸爸》生活片段剪輯於會上播放，現場擺放舊書本、照片、衣服及球拍等有紀念價值物品。

「他回望人間 定會開懷」

追思會前，蕭芳芳一身素服現身接受傳媒訪問，她神情哀傷，談到亡夫的遺願，她說：「半年前，他對我說，他有好快樂及有意義的一生，因為他這樣說，追思會不是沉重的，而是慶賀他一生的聚會，相信他在天堂回望人間，見到這麽多人對他好、對他的愛和關懷，一定會開懷。他為人不拘小節，不會講自己的心願，只想我們開心，希望他的朋友、同事和學生都會好。」其間蕭芳芳落淚，以紙巾抹淚，她傷感說：「不能說話太多，要收拾心情撐過今天。如果我情緒崩潰，就不能處理追思會環節， 剛才張艾嘉、許鞍華導演及『四公主』王愛明、馮素波、陳寶珠、薛家燕到來，我都不敢望她們、跟她們說話，就是怕自己會哭出來。」

薛家燕：知道四家姐好難過

昨晚出席追思會的圈中好友還有張艾嘉、許鞍華、姜大衛與太太李琳琳、施南生、劉天蘭、鄧達智及郭秀雲等。薛家燕心情沉重，說沒想到反過來獲得四家姐蕭芳芳安慰。她稱為四姐夫張正甫一生感到驕傲，因為他非常成功，是個好丈夫、好爸爸，也很愛惜四家姐，「他知道四家姐耳仔有問題，會不厭其煩幫我們做聯繫、覆電話，祝願他一路走好。我剛才見到四家姐都忍唔住喊，我知道她好難過，但仍好細心，為追思會安排一切，令我好敬佩」。

張艾嘉難忘張正甫芳芳任伴郎伴娘

張艾嘉懷念第一次結婚時邀得張正甫、蕭芳芳任伴郎伴娘，大讚張正甫是紳士，「他們以前經常來我家，我煮飯給他們食，那段日子好愉快」。許鞍華導演談到張正甫踏入中年，彼此才認識來往，對方還當上自己的大恩人，「他幫手說服蕭芳芳主演我執導的《女人四十》，他對我有恩，但一直未有機會多謝他」。

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