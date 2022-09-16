指助手言論非代表發聲 MC：洪嘉豪是我好兄弟

【明報專訊】張天賦（MC）昨日到尖沙嘴出席活動，對於與洪嘉豪合作開演唱會後傳是非，MC助手Yee Yee先後發出針對洪嘉豪的言論，先指其粉絲派應援棒是「幫個地球製造垃圾」，以及疑暗批洪嘉豪歌曲沉悶，之後又發長文澄清MC不是靠洪嘉豪關係加盟華納。MC親自回應拆彈，他說：「我覺得嘉豪的歌不悶，我好鍾意他的歌。至於應援物，不到我畀意見。」是否擔心掀起兩邊粉絲罵戰？他說交給公司處理，他當然不想見到，難得樂壇百花齊放，不想有不開心的事。

MC稱Yee Yee是其私人助手，負責處理他的大小事務。助手言論是否代他發聲？他否認道：「我不會講這些說話，嘉豪絕對是我的好朋友、好兄弟，Yee Yee的言論不代表我。」助手言論有否令他感尷尬？MC說：「我最擔心嘉豪，不過跟他傾過，他沒有太大影響，我着重跟他的兄弟情，其他事交畀公司處理。（會否勸助手停止發表意見？）這些是公司責任。」對於Yee Yee指MC加盟華納非靠嘉豪引薦，MC回應：「當時是華納搵我合作，不是嘉豪搵我入公司。」活動上未見Yee Yee隨行。

配合個唱增肥操肌

MC透露最近開始為即將舉行的個人演唱會準備，奉旨大吃大喝增磅，配合稍後一系列操肌計劃，「覺得自己瘦了不好看，希望練大隻，如果有機會在個唱騷肌，起碼準備好。我的食量比想像中大，一晚可食兩個飯盒，可以喪食超開心，有飯落肚感覺好踏實，目標增10磅，但想到之後要戒口就感失落」。

記者：鍾一虹