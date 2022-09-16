《聲夢傳奇2》十強造勢 女團XiX成員鄧曉殷確診缺席

女團XiX前晚只得5名成員（下圖）現身，她們齊聲說已致電慰問中招的隊友鄧曉殷（圓圖）。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】無綫選秀節目《聲夢傳奇2》上周誕生十強學員，包括趙紫諾、趙頌宜、趙小婷、侯雋熙、劉詠彤、彭家賢、文佐匡、黃洛妍、任暟晴及女團XiX成員莊殷玥、劉芷君、梁善知、繆昀希、鄧曉殷、楊秉頤。十個單位前晚出席電視城舉行的記者會，為未來兩周播出的一對一即時淘汰賽造勢，預告最後五強學員將晉身10月2日直播的決賽。

決賽前盡量少出街

鄧曉殷因確診新冠病毒缺席活動，其他5名XiX隊員表示已向鄧曉殷送慰問，並說：「我們不肯定她何時確診，最近處理揀歌的階段，大家又要返學，沒太多時間見面，都好擔心她的情况，她回覆說有點不舒服，希望盡快康復。」她們稱決賽前會盡量少出街，就算一齊練歌、練舞都會戴口罩，避免再有成員因確診影響參賽，「我們開會用視像，食飯都分開食，萬一有成員缺席就改少少舞步，但當然不希望發生」。

任暟晴不捨出局學員

任暟晴與趙紫諾拒透露能否躋身五強，稱現在仍有練歌和練彈琴，也要學習調整心態。對於《聲夢2》近尾聲，趙紫諾說：「我們參賽近一年，經常見面，培養出好深的感情，但完騷後不會有好多機會再見，我會掛住大家。」任暟晴談到參賽期間獲一班學員、工作人員照顧，當見到有學員出局就不捨得。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳