港姐泳裝亮相 梁超怡林曉彤fit爆搶鏡 張光怡許子萱拖手攬腰力證沒不和

楊溢（左起）、何詩琪、邢慧敏、何思懿及陳銘鳳早前確診新冠病毒已康復。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】《2022香港小姐競選》早前因有6名佳麗確診新冠病毒，導致本月4日舉行的準決賽取消，所有佳麗直入本月25日在紅館舉行的決賽。昨日19名候選佳麗齊人，大熱之一邢慧敏透露確診後胃口轉差，體重急降，體力仍未恢復，會出現不夠氣情况，要積極進食增磅。兩大學霸許子萱與張光怡日前傳鬧交是非，兩人拖手表現友好闢謠，許子萱澄清可能說話時激動惹誤會，稱與張光怡互相欣賞。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

一眾港姐佳麗穿泳裝亮相，當中以⑭梁超怡、②林曉彤及⑧林鈺洧狀態fit爆最搶鏡，①徐麟消瘦不少，與⑨陳銘鳳及⑪馮嘉敏身材較輸蝕。林鈺洧表示減肥有成果，增加著泳裝信心。梁超怡與林曉彤認為三點式有助突顯身材，在泳池拍攝心情更放鬆有自信。

徐麟表示賽前勤做運動和減食量收身。對於被指瘦到現胸骨，她說信心不會因此受挫，會集中精神備戰。

許子萱：佢有傻和得意一面

④許子萱與⑮張光怡早前在愉景灣受訓，傳因排舞問題鬧大交反面，在社交平台互相取消關注，又被港姐統籌經理何小慧訓話。兩人昨日拖手攬腰受訪闢謠，許子萱緊張搶咪澄清：「報料者想像力豐富，沒這件事情發生，全組人只是傾談時有點激動，可能被誤會，我覺得幾冤枉。張光怡任職醫生又靚女，初認識覺得她較Cool，後來發現大家都是真性情，又是學霸，惺惺相惜，她有傻和得意一面。報道不會影響我們的心態和表現，反而是催化劑，令我們關係更緊密，互相欣賞。」

張光怡：選美不容納公主病

張光怡勸許子萱放鬆不要緊張，笑言選美需要IQ和EQ面對。她說：「兩個多元化女仔，一個熱情、一個慢熱，走在一起很合襯。當日我們只是在排舞廳討論，都是有意見想做好件事，情緒沒有波動。」 被指性格有公主特質，她說選美不容納公主病的人。許子萱代抱不平說：「 她看上去似公主，其實為人好有義氣，我患病時，她曾為我配藥。」兩人由好朋友變好姊妹。許子萱現場獲頒「生態保育大使獎」感開心獲認同。問到有否信心入三甲？她說目前只想做好個騷就心滿意足。

③陳瑞菱被指幫張光怡、許子萱做和事老。她笑言無辜被捲入事件，沒有這事發生，是大家溝通時較熱情和大聲，一場誤會。她又澄清媽咪並非電視台贊助商，「媽咪開美容院，只是曾為美容院協會拍攝借出場地，並非贊助商」。

陳銘鳳：難追究感染原因

⑨陳銘鳳、⑩何思懿、⑬邢慧敏、⑱何詩琪及⑲楊溢早前確診新冠病毒（還有一名佳麗染疫沒公開名字）。楊溢表示康復後精神變好，有充足睡眠。陳銘鳳稱她們來自不同小組，難以追究感染原因。她被爆是內地網紅，擁200萬追隨者，以5萬元酬勞為客人發一個帖文。她笑說：「5萬元是向客人報價，公司要養員工，都希望多接工作。」

邢慧敏：無聽過媽咪開麻將館

邢慧敏稱患病時胃口變差，體重急降數公斤，康復後體力未回復，出現不夠氣情况，近日積極進食增磅。提到有讀者踢爆左手腕有紋身？邢慧敏表示從沒有隱瞞，18歲時很怕醜，為增加勇氣，紋了courage字，入行做模特兒後要塗遮瑕膏行婚紗騷，為方便工作，近兩年已洗紋身。至於她母親傳因經營非法麻將館惹官非？她稱無聽過，媽咪是普通家庭主婦，出外打工，不想講太多。她不擔心負面新聞影響選情，相信評判的眼光。

港姐統籌經理何小慧表示候選佳麗在決賽前接受閉環式訓練，希望保障各人健康，每兩名佳麗同房，互相監察，盡量不要外出和見其他人。她透露決賽邀請黎明及《聲夢》歌手們擔任嘉賓。

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