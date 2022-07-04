《一路瞳行》開畫票房逾180萬 演活視障角色 惠英紅︰導演驚訝

【明報專訊】惠英紅、吳岱融及吳千語主演電影《一路瞳行》前日上映，開畫連早前包場及優先場的票房逾180萬，成績不俗。《一路瞳行》由導演朱鳳嫻將自己原生家庭的故事搬上大銀幕，講述健全女兒在視障家庭成長的故事。影后惠英紅片中飾演視障母親角色，演技獲讚賞。

惠英紅得知票房成績後即拍片談感受，稱非常開心及感恩，她說︰「拍這部片很不容易，特別是真人真事，不能過火或放大。為演活導演媽媽的角色，我決定要訓練眼睛像對方媽媽一樣。導演本來很懷疑，但開工第一天就很驚訝我能做到。」她表示這樣辛苦去做，只想用一個真實的信息及演出讓大家知道，殘疾人士可以自主及回饋社會的能力，跟一般人是沒有分別。她希望這部戲有好票房，代表這信息有更多人知道。

吳千語望一家人捧場

吳千語多謝觀眾支持，知道有不少學生或家庭已看過，日前她在餐廳食飯時，有侍應走來跟她說：「我一家人已看了你的電影。」她聽到非常開心，一家人去看的感受一定不一樣。她希望更多年輕人帶家人去看，相信會令一家人關係更親密。吳岱融說：「多謝各界支持《一路瞳行》，讓我們一起關心弱勢社群。」

娛樂組

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