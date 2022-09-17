梁詠琪拍驚慄劇請教蘇玉華 余香凝計劃追多個 廖子妤自認失敗契媽

【明報專訊】梁詠琪、余香凝及廖子妤5年前合演電影《骨妹》，令觀眾留下深刻印象，她們昨日重逢，出席時裝品牌概念店開幕活動，一見面即興奮傾不停，同場還有前Super Girls成員陳穎欣。梁詠琪覺得余香凝跟廖子妤比以前成熟不少，希望有機會再合作，並趁機跟余香凝傾湊女經。早前梁詠琪到台灣3個月，首次挑戰拍驚慄恐怖電視劇，事前要請教蘇玉華演繹方法，亦遺憾女兒不能欣賞。

記者：林蘊兒

梁詠琪（Gigi）表示早前逗留台灣3個月，拍攝驚慄台劇《聰明鎮》，劇中飾演母親角色，是她首次挑戰驚慄恐怖題材。她表示接劇本時好驚訝，事前特別向蘇玉華請教，獲對方指點如何演繹角色。

梁：怕嚇親女兒Sofia

Gigi說：「拍攝最大遺憾是完成作品後，不能讓7歲女兒Sofia看，怕嚇親，只能待她長大才看。其實自Sofia出世後，總希望我每部作品都能讓她欣賞，如早前的笑片《闔家辣》。」離家3個月，Gigi為補償女兒，每日都親自接送返學及放學。

余香凝身穿啡色毛毛裙現身，笑言想據為己有，因是全球獨一無二，又稱連同自己所有珍藏，將來都會傳給女兒Clare。廖子妤讚余香凝女兒可愛，是她的精神力量，好想上契做Clare的契媽，但自爆是「失敗契媽」。她說：「之前跟鄰居的兒子上契，可惜自我搬走後，已很少跟契仔聯絡，所以很失敗。我做契媽只識陪玩，最困難的供書教學，就交回給真媽咪做。」余香凝產女後身形比前苗條，計劃保持身形一段時間後追多個。她正準備為女兒報讀學前班，稍後要飛往韓國及美國工作，無奈跟女兒分開兩星期，交由家人代為照顧，只能依賴電話視像解掛念之苦；又希望待女兒年紀稍大，便帶她到片場陪自己開工。

廖子妤日前為小肥演唱會擔任嘉賓，負責聲音導航，稱突破了人生關口，就是上台面對一大群觀眾說話，「小時候可能被人打得多，人前有點自卑；今次終於克服到，在人群面前說話，沒以前那麼緊張，所以好想挑戰演舞台劇」。

陳穎欣與George有緣

陳穎欣（Yanny）透露最近與邱彥筒、組合P1X3L成員歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）合作拍新劇，並已煞科。做慣妹被照顧的她，今次劇中飾演George家姐，希望演得似模似樣。她笑稱George表示自細聽Super Girls的歌長大；當年她們演出校園騷，去過George的學校，已留意對方眼大且皮膚白淨，故有印象，想不到相隔多年竟相遇並合作拍劇，覺得很有緣。Yanny又稱早前拍了10集飲食節目，因不想浪費食物，每次都將食物吃清，導致身形暴脹。