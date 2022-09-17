釗峰教《就是青春》學員克服發台瘟 陳柏宇做心理輔導似湊女

【明報專訊】釗鋒、黃妍、陳柏宇、葉巧琳、曾樂彤及黃靜藍，昨日聯同香港開電視選秀節目《就是青春》18名參賽者首日錄影。嘉賓身分的釗峰與黃妍大讚參賽者年紀輕輕已多才多藝，回想年少時只是小番薯。黃妍笑說：「睇學員背景，他們擅長的事，我可能要到50歲先識。」兩人分享舞台經驗及向參賽者提供意見。釗峰表示任《全民造星III》評判時，已見過參賽者林躍翰，但不會偏心對方，「當他一張白紙，不會特別要求高，免得不公平」。釗峰自爆試過發台瘟，「我通常上台講話，個腦會變一片空白，但深呼吸一吓，就會記起台辭」。黃妍回想中學參加歌唱比賽時好緊張，打算教學員面對緊張的小技巧。

林躍翰信評判一視同仁

陳柏宇形容自己的角色是精神領袖，感覺似湊女，為參賽者心理輔導，以及傳授舞台經驗，會鼓勵享受過程，放下即時解決不到的問題，發揮已準備好的表演。

林躍翰有「翻版胡鴻鈞」之稱，他表示雖有表演經驗，但容易緊張和怯場，仍需適應和調節，希望藉比賽練膽量。他透露錄影前綵排已好緊張，今次想挑戰唱慢歌，希望用歌聲表現魅力，對自己有點信心。他稱好多人未看過他表演，相信評判會一視同仁，不會因他的往績提高評分要求。

劉睿曦綵排失準爆喊

林曉蕙之前確診新冠病毒，出現失聲病徵，要飲蜜糖水及服藥治療，聲線已慢慢恢復，但仍需要點時間，會盡力做。劉睿曦透露綵排時壓力大，影響表現失準，忍不住爆喊，多得其他參賽者、父母及朋友安慰，現在心情終於平復。她表示除準備比賽，又擔心學校成績，累積好多心事。

記者：鍾一虹