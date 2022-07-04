「喱DAO女團」改3人成軍 杜汶澤追究違約候選人

「喱DAO女團」由4人變為3人，成員為廖樂兒（左起）、Hazelle及Summer。（網上圖片）

【明報專訊】杜汶澤的收費平台「喱騷」月前招募「喱DAO女團」成員，由「嘩嘩蛙」持有人投票選出女團成員廖樂兒、Hazelle及Summer，她們已於上月赴韓國進行密集式訓練。今次「喱DAO女團」企劃，原本有5名成員一起出發到韓國集訓，再由韓國監製朴忠旻從中選出4人正式成為女團，但出發前，候選人之一Natalie Law違反與喱騷簽訂的合約，未有飛赴韓國。喱騷已聘請律師處理今次違約事宜，並會向Natalie Law追究。至於另一候選人Gigi因私人理由，未有參與候選安排。

韓國集訓 下月出道

團隊經過多番考慮後，決定「喱DAO女團」最終人數為3人。廖樂兒、Hazelle與Summer在韓國展開一系列排舞、練歌等專業訓練，之後會在當地拍攝首支跳舞單曲MV，下月正式出道。3名成員近日為新歌錄音，Hazelle表示第一次入錄音室感覺新鮮，慶幸一切順利，比預期更早完成。之後準備拍MV，每人安排不同造型，令她好期待。廖樂兒對即將拍MV感興奮，她說每天學到不同新東西，她們好努力夾齊舞步，展現團隊感覺，希望拍攝後還會有無限次機會。Summer亦說好期待拍MV，因MV裏有很多不同場景，希望一切順利。

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