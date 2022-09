【開箱】《木偶奇遇記》 經典再造談何容易

【明報專訊】迪士尼近年把經典動畫如《美女與野獸》、《阿拉丁》等改編拍成真人版電影,叫好叫座當然添食,本月8日先透過旗下影視串流平台Disney+推出《木偶奇遇記》(Pinocchio),然後輪到《小魚仙》(The Little Mermaid)、《白雪公主》(Snow White)等陸續有來。問題是,新版《木偶奇遇記》口碑遇滑鐵盧,在影評網站「爛番茄」得分只有27%,可會對後來者造成票房壓力?

《阿甘正傳》班底重組

真人版《木偶奇遇記》改編自1940年迪士尼同名動畫,由《阿甘正傳》導演羅拔湛米基斯(Robert Zemeckis)自編自導,亦是繼《北極快車》相隔18年再跟金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)合作,後者飾演老木匠蓋比特,跟電腦CG製作的小木偶皮諾丘演繹父子情誼。台前幕後陣容強勁,故事亦算忠於原著,很難想像影評人不賣帳,到底問題出在哪裏?

新片講述老木匠蓋比特(湯漢斯飾)為了彌補喪子之痛,於是創造小木偶皮諾丘(班傑明伊雲安斯禾夫聲演)作伴,並向流星許願,望他成為「愛的替身」,結果藍仙女(辛菲亞艾利和飾)出現,助他達成夢想。木偶身形雖小,卻擁有巨大的好奇心,某日離家探索世界,結果一去不返,蓋比特遍尋不獲,既擔心又傷心,展現無私父愛;渴望成為真正男孩的皮諾丘,最終戰勝壞蛋,展開勇敢、真誠又無私的寶貴人生。

黑人歌星扮藍仙女

電影跟動畫的最大分別,就是皮諾丘通過藍仙女的人性考驗後,木偶最終並沒有變成人類,只靠《斯諾登風暴》祖瑟夫哥頓利域(Joseph Gordon-Levitt)聲演蟋蟀占美利的旁白:「皮諾丘和任何真正男孩一樣真實。」輕輕帶過兩者分別,同時呼應木匠在片首對木偶說過「幾乎是真正的男孩」的對白。問題是結局改動了,卻未為故事帶來太大驚喜,也不見得劇力有何提升,反而令人覺得「為改而改」,此一舉之嫌。

《木偶奇遇記》經典再造之餘,同時緊貼時代步伐,片中藍仙女改由《賊眉賊眼大酒店》黑人女星兼格林美得獎歌手辛菲亞艾利和(Cynthia Erivo)飾演,令到新片未上架,已惹來「政治正確」爭議,加上配角如村校老師等全面配合「有色人種化」,或者正是新片評分急跌的主因。且看《忘形水》金像導演基拉莫狄多路(Guillermo del Toro)重拍並於今年12月在影視串流平台Netflix上架的全新動畫版《木偶奇遇記》會否重蹈覆轍。

金曲喚起集體回憶

跟傳統迪士尼動畫如《獅子王》一樣,《木偶奇遇記》都是講述小主角在成長過程中尋找自我的感人故事,對於年幼觀眾來說,也許仍有一定啟發性。至於成年影迷的看點,可以瞄準新片特技,戲中皮諾丘由電腦CG製作而成,加上《睡魔》童星班傑明伊雲安斯禾夫(Benjamin Evan Ainsworth)配音,無論動作、表情和對白都栩栩如生。從技術層面比較,可能比同一製作班底的《美女與野獸》還要出色,值得一讚。

另一方面,《木偶奇遇記》以音樂劇形式呈現,戲中出現多首歌曲,包括壓軸登場的動畫經典主題曲《When You Wish Upon The Star》,對於資深影迷來說,歌曲前奏一響起,集體回憶即在腦中湧現,不是不令人感動的。