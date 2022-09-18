草蜢預告開騷玩即興 邀捧場藝人上台 炎明熹秘方助開聲 康復首度獻唱

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）主持無綫節目《SHOW出脫毒新作風》昨日於電視城錄影，嘉賓有草蜢、女團After Class成員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文等。草蜢主動邀After Class合照，笑言大家同一年代。他們10月舉行紅館演唱會，預告會炮製驚喜，不排除邀Do姐上台，「以前開騷會預設邀請嘉賓名單，今次會改變，見到台下有哪個藝人捧場，歡迎他們上台一齊唱，隨時玩突發，看能否用誠意打動Do姐上台」。蘇志威預告歌單有未公開唱過的作品，亦會唱已故恩師梅艷芳的金曲致敬。

炎明熹（Gigi）早前確診新冠病毒，昨日是康復後首度公開唱歌，雖未完全痊癒，但她表示身體情况一日比一日好，很感恩。她患病初期有擔心影響唱歌，為免對聲線構成太大壓力，唯有順其自然。有否用秘方幫助開聲？她笑說：「有人介紹我飲有蛇膽成分的中藥，味道甜甜酸酸，也有飲蜂蜜水，還多謝草蜢現場教我歌唱技巧。」Gigi日前在社交網上載新歌《Hat Trick》跳舞片段，獲網民大讚可愛。她稱拍片時有些尷尬，拍一段覺得跳得不好又再拍過，共拍了四五次，對拍片哥哥感不好意思。她對跳唱信心不大，但都想挑戰。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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