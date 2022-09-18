兩個多月無工開做「家庭主夫」 方中信呻：食極都未食到軟飯

【明報專訊】方中信與太太莫可欣、鄭融、袁偉豪與太太張寶兒前晚出席電影《好狗不見了Haw》慈善首映禮。方中信透露家中領養一隻狗、三隻貓，還飼養四隻雀仔和一缸魚，似一個樂園，不過貓咪最愛咬櫈。他苦笑說幾隻貓會在他面前咬櫈，似想挑戰他，家俬被咬爛都無仇報，現在都不敢換家俬。

方中信讚女兒愛惜小動物，當初舉手提議領養，但責任感不足，結果是他與家傭照顧動物。由於疫情，他有兩年多沒有離港，經常對着遊戲機，習慣早起做運動、買餸，之後就百無聊賴。他希望疫情盡快過去，防疫措施早日放寬，否則經濟好難復蘇，只會繼續「內出血」，電影產量比以前少好多，大片難開，現在都是中小型電影開拍。他稱拍畢麥兆輝導演新片已兩個多月，一直等工作，暫時只好繼續做「家庭主夫」。有說他搶走太太工作，他笑言：「我想食軟飯好多年，但食極都未食到。」

鄭融拍新歌MV超辛酸

鄭融加入「保護遺棄動物協會」做義工，去過學校分享關愛動物信息，覺得有意義和有滿足感。她之前領養愛犬，但跟前男友分手後，愛犬跟對方生活，好難再去探望，經常掛着牠。提到早前為新歌《安全駕駛》拍MV，她形容非常辛酸，要著厚毛衣在戶外拍攝，由日落拍至凌晨，長達10多小時，其間不停出汗好辛苦，變了名副其實的鄭「溶」，體會做藝人不容易，冬天著少布、夏天著毛衣，當時有窒息感覺，好想剪走汗腺。

袁偉豪拒接受傳媒訪問

今屆電影金像獎「最佳男配角」得主馮皓揚報讀無綫藝員訓練班，但上一日課便退學，有報道此消息時，配圖加上藝訓班星級導師袁偉豪的相片，袁偉豪轉發時留言︰「我欠咗你哋班傳媒？」袁偉豪在事件後首次出席公開活動，笑容滿面跟太太張寶兒讓傳媒拍照，但只接受TVB娛樂新聞台訪問，對其他有意採訪的傳媒，由張寶兒代為出面拒絕。

記者：鍾一虹