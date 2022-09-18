70歲安聖基罹患血癌 隱瞞病情近兩年 面容浮腫認戴假髮遮光頭

【明報專訊】現年70歲的韓國影帝安聖基，2020年10月缺席釜山國際電影節，當時傳他中風病危，但遭其事務所否認。安聖基前日接受韓媒《朝鮮日報》訪問，首次承認罹患血癌，「過去一年多，我接受抗癌治療，直至最近健康情况好轉，可以外出」。面容浮腫的他自爆抗癌導致脫髮，「如果拿掉假髮，就會見到光頭」。

久未露面的安聖基，日前在《婚詞離曲》女星金寶妍攙扶下，罕有現身「裴昶浩導演出道40周年特展」開幕儀式，只見他的面容浮腫，說話有氣無力，健康情况令人擔心。事後他接受《朝鮮日報》電話訪問，首度開腔承認患癌，令影迷震驚不已。他所屬事務所昨日亦透露，「安聖基現正接受血癌治療，由於他嚴格遵從醫生吩咐，目前健康情况已有好轉，為了可以健康地跟影迷見面，他會繼續努力，公司也會全力協助」。

安聖基昨日下午再度現身首爾江南區某戲院，出席裴昶浩導演的代表作《深藍色的夜晚》放映會，1995年安聖基憑此片贏得大鐘獎影帝，二人關係深厚，就算治療期間，仍堅持出席活動可見一斑。安聖基只要身體狀况許可，過去兩年仍堅持演出，例如去年11月他曾出席《誕生》電影發表會，同場還有主角尹施允及鄭柔美等，由於當時戴上口罩，遮掩浮腫面容，觀眾不覺異樣。另外，安聖基跟徐玄振合演《仙后座》亦於今年6月開畫，但他已缺席宣傳活動，估計病情相當嚴重。至於7月上映戰爭片《閑山：龍的出現》，他在訪問中半開玩笑說：「因為頭髮甩掉了，所以沒辦法宣傳。」

曾經演出綜藝節目《我家的熊孩子》的藝人兼作家許志雄，數年前亦曾患上血癌，如今已經康復，他留言為安聖基打氣，並分享抗癌心得，「得悉前輩患癌之後，希望你能笑着回來，就像從未生病一樣。就算身體不適，都要盡量多吃東西，哪怕是沒營養的食物，都要把它吞下，對你都有幫助」。

童星出身 地位崇高

童星出身的安聖基，5歲首次參演電影《黃昏列車》，入行超過半世紀，演出作品逾80部；他跟劉德華及范冰冰合演《墨攻》最為港迷熟悉，另外《7號異煞》、《火海108》及《驅魔使者》等亦曾在港上映。有「國民影帝」之稱的他，先後憑《特警冤家》、《南部軍》及《斷箭》等，多次贏得青龍獎、大鐘獎及百想藝術大獎等韓國三大電影頒獎禮的最佳男主角，在影壇地位崇高。