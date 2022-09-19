周慧敏自爆欠幾元汽水錢遭黑面對待 黃凱芹認1場紅館騷無錢賺

【明報專訊】黃凱芹《細聽•黃凱芹35周年演唱會 》前晚在紅館舉行，他施展渾身解數載歌載舞，感激粉絲35年默默守候。唱《再遇》前感觸說當年如果沒此歌，未知會否踏上紅館舞台，演唱時眼濕濕用紙巾抹淚。周慧敏擔任嘉賓，亦是在老爺倪匡離世後首度公開露面，跟黃凱芹合唱《情未了》，觀眾反應熱烈，她笑言兩人年紀相若，快成同一長者群組。黃凱芹受訪時承認開一場演唱會無錢賺，加上超時罰款感不好意思。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

60歲黃凱芹（Chris）前晚在紅館開騷，Uncle Ray、蔡一傑、湯寶如、葉童等到場欣賞。開騷前，舞台上有琴師演奏Chris的金曲音樂暖場，之後播出他的一段獨白，其後穿黑色鑲滿閃石長外套的Chris步上舞台，唱《請你回來》、《焚情》、《若生命等候》，為演唱會揭開序幕。由於歌單太長，他盡興地唱，即使沒有安歌環節仍超時15分鐘，罰款5位數字。

籲全場合唱贈Uncle Ray

為紀念入行35周年，Chris又唱又跳；他形容成功開騷很難得：「個騷由通知、籌備、準備、構思、搭台到綵排，50日內完成，時間很緊迫，因為紀念35周年，我點都要回來。」他憶述在電台工作，首日返工便認識Uncle Ray，形容他應該入健力士世界紀錄，成為「最年長紅館觀眾」。為感激對方撐場，呼籲全場唱英文歌《We Will Rock You》幾句送給Uncle Ray，本坐在輪椅的Uncle Ray亦起立向Chris微笑揮手示意。

Chris自稱入行初期被叫「怕醜草」，當年粉絲會在地鐵、電台門口及寶麗金錄音室男洗手間門口等候，他經常趕時間離開，粉絲每次匆匆一見，只能說「搞錯呀！」成為口頭禪。他形容這些是美好回憶，感激粉絲35年來默默守候。他創作不少歌曲，在CASH（香港作曲家及作詞家協會）登記的作品共209首，笑言作多幾首才收工（退休）。

Vivian稱快變長者群組

獻唱《再遇》前，Chris感慨說如果35年前沒有此歌，不知如今會否站在紅館舞台。他投入唱至眼濕濕，唱完找紙巾抹眼角和鼻水。此時嘉賓周慧敏（Vivian）出場，搞笑叫他拋紙巾落台讓粉絲去搶。Vivian身穿白色露背長裙，Chris則以白色套裝上陣，兩人合唱經典情歌《情未了》，觀衆反應熱烈。Vivian笑言大家認識多年又年紀相若，快變成同一長者群組。Vivian又提及兩人當年在電台工作的趣事，「有次節目開咪前，Chris黑面對着我，還用隔板分隔大家。原來他嬲我欠他兩支3.6元汽水錢沒還，其實我已還了。」Chris強調早已忘記此事，但他說要計算多年利息，連本帶利共欠他1114.1元。兩人其後聲演當年電台趣劇扮「奶奶」與「家嫂」，又合唱粵曲《劍合釵圓》。

超時罰錢感不好意思

Chris完騷後受訪，承認唱一場不夠喉，因籌備時間倉卒，加上舞台設計需符合嚴格規管，不能設升降台和機關，開騷前一日舞台才搭好，未能加開多一場。他形容設計有斜坡又似單車賽道，令他覺得似行山，演出時和舞蹈員都特別小心。他透露Uncle Ray是堅持買飛來捧場，很感激對方。Vivian爆因欠他汽水錢而被黑面對待一事，他稱事前沒刻意夾過，因不太記得，強調當年常接載同事又請食飯，不會斤斤計較。他上次與Vivian合唱是數年前對方的30周年演唱會。唱粵曲因當年在電台試玩過，今次特別找6名中樂師錄好粵曲音樂，加上舞台上17名樂手演奏。他承認開一場騷沒錢賺，除非加場，但紀念入行35周年都值得。提到超時罰錢，他表示不好意思。

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