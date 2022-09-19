肥腸稱Edan心情好 沈殷怡感公司更團結

【明報專訊】沈殷怡、徐浩昌（肥腸）、梁諾妍與余香凝等，昨日出席香港電台新劇《競爭之合謀有罪》啟播禮。平日給人搞笑形象的肥腸劇中飾演父親角色，完全沒搞笑成分，他說較喜歡演認真角色，終於有機會嘗試。問及ViuTV節目《膠戰》第3季何時開拍？肥腸表示完全未有消息，想問都問不到，也沒有刻意問公司。會否問老闆魯庭暉？他說：「不要騷擾魯生了。 （會否擔心開拍無期？ ） 有得做就做，反正擔心完也未必有得做。」有傳MIRROR下月復工，肥腸透露私下聚會時見過呂爵安（Edan），但沒有討論這話題，Edan現時處於放假休息狀態，不想打擾，但對方心情ok。

沈殷怡是ViuTV藝人，工作可有受公司狀况影響？她表示剛完成所有工作，處於空窗期，以主持工作為主的她，未有太大影響，「覺得公司內大家都處於支持和鼓勵態度，團結感覺更加強，會互相關心對方心情」。她參演的ViuTV新劇《野人老師》將播出，但不清楚邱士縉和陳瑞輝會否參與宣傳，她稱有傳短訊問候二人。

渣馬取消 梁諾妍嘆失望

梁諾妍劇中演健身KOL，主要穿著運動衫，但沒因此加操，怕上鏡太「大隻」。今年渣打香港馬拉松取消，愛跑步的她稱有點失望，原本想報名參加全馬賽事，只能期望下年，或到海外參賽。提到她的老公洪永城在內地拍新劇《香港人在北京》數月，梁諾妍說：「老公日前剛到北京繼續拍攝，下周便回港。」是否很掛念洪永城？她笑稱起初覺得老公很快回來，沒什麼感覺，但一個月後覺得家中不能少了一個男人，便開始掛念。她開玩笑說：「老公最有用的地方是畀家用，但其實是倒垃圾和放狗。」還大爆洪永城好sweet，每次視像都說「辛苦你了，這3個月」，並稱回來會全力照顧女兒，和幫她湊狗。

記者：陳釗