開騷遇地震停唱15分鐘 餘下兩場取消 田馥甄哽咽嘆無常 感激觀眾不離不棄

【明報專訊】台灣女歌手田馥甄（Hebe）一連4場高雄巨蛋演唱會上周五（16日）開鑼，前晚舉行第2場，演出期間台東縣發生6.5級地震，演唱會一度緊急暫停15分鐘，當時Hebe正換衫不在舞台，之後她回台上表演，感嘆大自然的一切令她自覺非常渺小。由於先後發生多次地震，主辦單位昨日宣布餘下昨晚及今晚的兩場演唱會取消。好姊妹任家萱（Selina）對此感心疼，但認為安全第一。余思霆剛由台灣回港，透露曾擔心在台灣的家人，獲悉他們沒事感放心。

娛樂組

田馥甄（Hebe）前晚在高雄巨蛋舉行第2場演唱會，近尾聲她落台換衫時，突然發生大地震，演唱會立即緊急叫停，全場燈亮起，工作人員打開所有大門出口，並檢查舞台、機關的安全狀况，確認所有觀眾、工作人員都安全，演唱會暫停15分鐘後再開演。

慰問觀眾有否被嚇倒

Hebe再上台唱《My Love》時，對全場觀眾說：「你們還好嗎？My love！」並哽咽表示：「呼！剛剛唱完《無常》，從升降台降下去，就這麼無常，覺得大自然的一切，讓我覺得自己非常渺小，在身體不聽使喚、無能為力的時候，在無法抵抗大自然力量的時候，只能謙卑再謙卑。所有安排都是一個學習，謝謝你們陪我學習老天給我的課程，你們是我的老師還是同學，是沒有被地震嚇倒的同學嗎？真的不容易，辛苦大家，大家一定驚魂未定，想說演唱會延期再延期，現在這是要逃還是不逃，真的謝謝大家還在這裏，出道21年第一次在演唱會遇到地震，大家平安就好。」

演唱會一波三折

主辦單位昨日發聲明表示，近日全台地震頻繁，經與藝人團隊審慎開會後，為顧及現場觀眾、演出團隊及所有工作人員安全，忍痛宣告取消《田馥甄一一巡迴演唱會》高雄站的9月18日及9月19日共兩場演出，對造成不便請見諒，會安排相關退票手續。

田馥甄今次的演唱會可謂一波三折，原定5月開騷，因疫情影響而延至9月11日。豈料開騷前一天她因身體抱恙，再要延期一周，至16日正式開騷，但前晚台東發生地震，令演出一度中斷15分鐘，餘下兩場要取消。好姊妹Selina留言：「這一波好幾折，很心疼。安全第一，剛剛高鐵也都停駛了，雖然很捨不得，但還是希望一切平安無事。」

余思霆擔心花蓮家人

此外，台灣DJ圓圓前晚在高雄主持活動，地震發生時她在酒店24樓，無邊際泳池瞬間變成「無邊際海嘯」，令她邊錄影邊尖叫。她昨日在社交網報平安，透露昨晚還要在34樓工作，希望不要再地震。

余思霆不少家人在台灣花蓮居住，日前回港的她在社交網分享有關台灣地震的短片。她向傳媒表示已即時聯絡家人，知道他們無事都放心。