《女戰不敗》美國開畫稱冠

維奧拉戴維絲主演的《女戰不敗》（上圖）上周五在美國上映，大收旺場，另一新片《一台殺戲》（左圖）則成績一般。

【明報專訊】上周五（16日）有多齣新片在美國開畫，以《藍調天后》維奧拉戴維絲（Viola Davis）主演的《女戰不敗》（The Woman King）成績最突出，首日收685萬美元（約5343萬港元）成為票房冠軍，美媒估計《女》片首周末3天料進帳1800萬美元或以上。

《女戰不敗》由《不死軍團》珍娜普斯拜活（Gina Prince-Bythewood）執導，講述18世紀西非的達荷美王國，出現了史上首支全女將的國王保衛隊，由戰績彪炳的女將軍Nanisca（維奧拉戴維斯飾）領軍，面對歐洲人持續進犯，決心奮起抵禦外侮。《女》片早前在多倫多影展舉行世界首映，在爛番茄影評網站，有超過九成好評，而且製作成本5000萬美元，以非系列及續集而言，成績算不錯。《女》片預計下月底在港上映。

上周五在美國上映的新片，還有本月29日在港開畫的《一台殺戲》（See How They Run），由《鋼琴戰曲》金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody）主演，講述1950年代倫敦西區劇院，大受歡迎的舞台劇正計劃搬上大銀幕，不過來自荷李活的大導演突然慘遭毒手，伏屍劇院舞台中央，更引發連環離奇命案。《一》片單日收108萬美元，僅佔殿軍位置；同日上映《性上癮》女星美亞哥夫（Mia Goth）主演的恐怖片《Pearl》，以131萬美元位列第3，僅次於之前一星期的票房冠軍《Barbarian》。