【開箱】《一路瞳行》 港版《心之旋律》還是港台劇集？

【明報專訊】今年3月舉行的奧斯卡頒獎禮，講述聾啞傷健一家的溫情喜劇《心之旋律》，只提名最佳電影、男配角及改編劇本3獎，結果一擊全中，本應是當晚焦點，卻被韋史密夫（Will Smith）賞給基斯洛克（Chris Rock）的耳光完全粉碎。上周四（15日）在港上映的《一路瞳行》，無關聾啞，但跟《心》片一樣，描述健全女兒與殘疾雙親共處的故事，來年的香港電影金像獎，會否像《媽媽的神奇小子》般競逐多個獎項？

有藝術天分 摸得見的畫作

《一路瞳行》 講述健全的朱芷欣（吳千語飾）有失明父母朱國強（吳岱融飾）和甘笑紅（惠英紅飾），小時候與父母相處融洽，也代他們看世界，但當日漸長大，她意識到自己家庭與一般有異，並感受到旁人異樣目光，令她盡量避免跟父母一起出現。芷欣亦發覺父母對她愈來愈依賴，照顧他們的重擔讓她窒息。芷欣有繪畫天分，渴望到外國進修，從而擺脫父母，離開家庭，過屬於自己的人生；但當機會來臨，她才發現跟家裏無法割捨。

此片是導演及編劇朱鳳嫻的個人故事，把親身經歷先後化成舞台劇《發育•不良》及同名短片，後者曾入圍第20屆ifva獨立短片及影像媒體比賽，亦參與過不同地方的影展。《一路瞳行》可說是短片的加長版，並得香港電影發展基金資助。其實歷來有關失明者的電影不少，就算傷健一家的故事也不缺，像1994年劉雅麗主演的《伴我同行》，亦是先有舞台劇再有電影版，講述香港首名失明社工程文輝和家傭和姐的故事，本月初焦媛與黃淑儀才演過這齣戲的音樂劇版。

《一路瞳行》的脈絡較貼近《心之旋律》，後者也是重拍法國片《閃亮的歌聲》。《心》片講述女主角Ruby擁有金嗓子，但父母兄長皆聾啞，並以捕魚維生，仍念高中的Ruby，每事關顧他們，感到疲倦，偶爾厭惡。認識了心儀男同學後，更渴望往著名音樂學院升學，同時放不下家人，形成矛盾心情。片中的高潮位是Ruby原認定失聰的家人，領略不到歌聲的美好，難以理解她的世界。面試的過程中，透過獻唱《Both Sides Now》以手語輔助歌聲，讓父母和哥哥明白她必須遠走的心意，也領略了歌聲的美好。《一》片的朱芷欣有類近經歷，童年開始已照顧失明父母，代他們看這個世界；隨着年齡漸長，覺得兩人是重擔，尤其連鼻血不止也致電學校要她陪伴看診，及後發現不過是挖鼻孔肇事，芷欣積聚的怒火已近臨界點。Ruby擁有天籟歌聲，芷欣則擅長繪畫，但無論畫得怎樣精彩，父母都不能看見。Ruby最後以手語表達心聲，芷欣則在畫作加繪凸字讓雙親感受其心意。傷殘地方迥異，但兩片都利用了缺陷來成就戲劇效果。

既近且遠的母女關係

朱鳳嫻以親身經歷化成影像，上半部較理想。母女衝突，亦即吳千語升讀中學後有自己的生活圈子，需要朋輩認同，而嫌棄過分管束的母親，很快跌入了煽情的濫調，講她離家出走，惠英紅和吳岱融在滂沱大雨中搵女，最終吳千語逃過盜竊被捕返家懊悔的一幕，尤其處理得老套。如果這些衝突有更理想的表達方式，此片的層次可以向上邁進一步？但以新導演及編劇而言，朱鳳嫻相當努力；片中講述惠英紅和吳岱融誕女，本已不為親友接受；惠英紅煮飯期間不小心弄跌一鑊粥，燙傷女兒，並要留院，且終身留疤，惠英紅也因此受親友指摘。這失明媽媽後來想到在女兒身上掛有響鈴，聽聲知其行蹤，藉此避災。到女兒長大，身掛響鈴的習慣不改，惠英紅卻擔心她學壞，到校門外接放學。結果吳千語看到母親後按住響鈴不讓它發聲，並擦身而過的一幕，正好跟之前首尾呼應，處理得不錯，交代了一種既近且遠的親人關係；其實母女相處十多年，即使看不見，也不代表心也失明。吳千語看見母親，下意識緊握背囊上的響鈴，也深明母親察覺她在面前出現，只是沒當場拆穿。這種劇本上的肌理，若有更多的深思安排，《一路瞳行》就不止港台劇集的格局。

片中母親緊張女兒，雙方衝突也較多，惠英紅戲分比吳岱融重。多次贏得香港電影金像獎及台灣金馬獎的惠英紅保持水準，準確捕捉失明者神髓，形體動作等技巧層面屬專業級數，她的經驗在某些場口也發揮了作用；然而美中不足也在於此，「演」得着迹，較煽情的場面，這感覺尤其強烈。吳岱融演樂觀仗義的慈父，不過不失。扮演芷欣的吳千語比預期演得好，但上鏡後面孔線條過硬，不易討好觀衆；大概製作所限，估計她不是導演首選的演員？想起同類型的《淪落人》，陳小娟當年也是新導演和編劇，在指導演員方面好像表現較突出，或者也跟劇本的鋪排有關。朱鳳嫻劇本的感情較直接和單純，優缺點也在此。

上映日期：9月15日