《明日戰記》登香港最賣座華語片第6位 《阿媽》導演彭秀慧喪母 忍痛謝票

【明報專訊】近期港產片大收旺場，古天樂監製兼主演電影《明日戰記》再報捷，截至9月18日，上映3周累計票房衝破6000萬大關（不包括澳門票房），登上香港電影史上華語片十大票房第6位，直逼第5位、由甄子丹主演收6040萬的《葉問3》。同時《阿媽有咗第二個》及《飯戲攻心》票房相繼衝破3000萬大關，前者導演彭秀慧母親前日離世，仍強忍傷痛到戲院謝票。她在社交平台發文悼念，稱從崩潰的傷心感受到愛，「媽咪」的稱號變成回憶中的呼喚。

娛樂組

古天樂（古仔）日前舉行電影慰勞宴，吳肇軒、朱鑑然、張文傑、胡子彤、ANSONBEAN及陳泳伽（Winka）等出席。對於《明日戰記》再刷新票房紀錄，古仔希望更進一步，盼可打破2016年由郭富城、梁家輝及周潤發主演、大收逾6682萬登香港史上華語電影票房冠軍的《寒戰II》，並創造出最新的票房紀錄。

甘比包場請弱勢社群睇《明日戰記》

《明日戰記》在宣傳上亦不斷用上嶄新科技，日前在戲院以Proto Hologram技術展視超逼真1:1全息影像宣傳。劉鑾雄慈善基金於上周一（12日）及前日（18日）包場資助慈善機構會員觀看該片，其信託人董事陳凱韻（甘比）前日親到包場的戲院，古仔聯同姜皓文等演員亦現身，一起為小朋友及長者送上驚喜。

彭秀慧：從崩潰的傷心感受到愛

《阿媽有咗第二個》累計票房逾3600萬，導演彭秀慧的母親日前不幸離世，但她仍強忍傷痛跟戲中主角毛舜筠到戲院謝票。彭秀慧昨日凌晨在社交平台貼了一張手拖手的黑白照，稱母親已離世。她寫道：「離開醫院後，回家匆匆梳洗，去了幾場謝票，今天（9月18日）謝票的氣氛有點不一樣，第二場出場前，躲在後面看MV，看到黑畫面前子軒（柳應廷飾）最後的一句『媽咪』，知道從此這個稱呼，將會變成回憶中的呼喚。」她續寫道：「難過，但我從崩潰的傷心感受到愛，我從簡單的慰問感受到連繫，我從知情的沉默感受到明白，我從無條件的陪伴感受到我需要的實在，我從沒道理的冷靜感受到對生命的降服，我寫了一個由阿媽開始的故事，而我和媽媽的故事暫告一段落。最後親你的臉，跟平日一樣的冷冰冰，最後拖你的手，跟平日一樣，很軟很暖，萬物有時，再見有時。」

張繼聰鄧麗欣兩日跑30場謝票

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、王菀之、林明禎、張繼聰及陳湛文合演的電影《飯戲攻心》亦報捷，上映12天（截至18日）票房衝破3000萬，為答謝觀眾支持，張繼聰與Stephy繼續到多間戲院謝票，前者上載跟Stephy謝票的照片，稱這兩天已跑了30場謝票。

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