感情穩定開心最重要 吳千語驚後悔 未想嫁施伯雄

【明報專訊】吳千語與富三代男友施伯雄拍拖4年，感情穩定，是互相支持事業拼搏的伴侶。她覺得人大了，開心才是最重要，已拋開30歲前結婚生仔的夢想，怕為結而結，將來後悔，畢竟為人父母不簡單。吳千語更自爆年少時經常與媽咪鬧交，直至長大後學會修好關係變成似好朋友，跟主演的電影《一路瞳行》角色十分相似。最近港產片票房持續向好，《一路瞳行》上映4天（截至18日）累積票房241萬元，叫好又叫座。

伙拍惠英紅獲益良多

吳千語在電影《一路瞳行》與惠英紅（紅姐）演母女，拍攝時正值香港第二波疫情最嚴峻時，政府實施限聚令，當時大家都很惶恐，擔心電影拍不成，即使能開拍也擔心影響進度，幸好順利完成。

吳千語表示開拍前跟導演朱鳳嫻見過面，知道故事是對方的真人真事，經詳細講解，對演出不太擔心，就算有不明白的地方，現場可詢問導演，反而知道紅姐要求甚為嚴格，她不敢怠慢，每天都預早到達片場，但紅姐給她的感覺沒預期中那麼可怕。她說：「紅姐是對自己要求好高，一眼關七，很多事情都幫手處理，從她身上學了很多。私底下她好潮、好放鬆、好活潑。」

與媽咪關係似朋友

談到戲中與紅姐的鬧交喊戲，有相同經歷的千語說：「每對母女都會嗌交，戲中媽咪不喜歡我拍拖，令我想起小時候跟媽咪鬧交，有點似曾相識的感覺。拍畢電影，令我反思跟家人的關係，小時候我不太懂事，讀中三時是反叛期，試過不上學、不認真做功課，扮離家出走到朋友家中避靜，但不足幾小時便回家。」她稱以前經常與媽咪鬧交，互看對方不順眼，會將日記鎖好，不讓媽咪知道，這經歷持續近一年，現已完全忘記媽咪以前好惡的樣子，因媽咪對着家中小狗好溫柔，百般遷就。投入社會工作後，吳千語變得成熟，跟媽咪的關係亦因此改變，變成朋友般，什麼事也跟媽咪分享，「她好少問，多數我自動告訴她。現在她似小朋友般，跟朋友之間出現問題，我反過來開導她，叫她不要介意，要有器量，不要跟別人鬧交，她聽到會笑」。

放棄30歲前結婚生仔

現年28歲的吳千語未想當媽媽，她說：「身邊朋友當了媽媽，每日餵奶照顧BB，戥她們好攰，亦見到很多人婚後未必開心；人愈大，好老套講句開心最重要，我以前希望30歲前結婚生仔，但現在覺得不應受年齡限制，最緊要自己舒服，不想結婚就不要結婚，開心便足夠，可一路拍拖一路換男友，如心態未準備好，可能後悔機會率更大，但又不排除閃婚。」

下個10年想進軍餐飲業

入行10年的吳千語有感時光飛逝，心態上有很多改變，「現在較10年前成熟好多，以前好在意無謂事，現在覺得感受最重要，好多事不介意別人睇法，做好自己想做的事，好好去享受」。對於下一個10年，她希望嘗試更多，不單止做娛樂工作，因她一向喜歡設計、收藏餐具和家俬，想跟朋友開古董家俬店，又想做餐飲業，「因為我真的喜歡吃美食」。

讚AK誠懇有問必答

吳千語跟MIRROR成員江生（Anson Kong，AK）拍了電影《忽然心動》，她說：「AK首次拍電影及首次拍愛情片，加上我們一開始就要有身體接觸，演拖手場面，所以他好緊張；經過傾談，熟絡後建立默契，他便放鬆過來。」除了拖手，他們還有擁抱戲。她大讚AK為人誠懇、有正能量，傾談間有問必答。

吳千語與百億富三代施伯雄相戀4年，問到拍親熱戲，是否要問准男友？她說：「不用，我什麼都可以做。」她表示目前感情穩定，雖有時分隔兩地，但小別勝新婚，互相支持在事業上拼搏。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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