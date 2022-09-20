無罩買旗認衰 不屑被嘲出手低 陳敏之反駁：捐1000萬都會有人鬧

陳敏之（左）於社交網上載在私家車內沒有戴口罩跟在街頭的女學生買旗短片，被網民力數缺防疫意識、出手低和沒有禮貌。（視頻截圖）

【明報專訊】陳敏之早前在社交平台上載於私家車內沒有戴口罩跟在街頭的女學生買旗短片，她拍下跟學生傾偈和將10元紙幣放入旗袋情况，並寫道：「一早起身送完囝囝返學，見到一班師弟師妹在街上賣旗籌款。身為東華三院師姐的我，就梗係要支持下佢哋，呢位師妹好醒目又得意，你哋加油，籌多啲款。」陳敏之的善舉被網民狠批假善心，力數她三宗罪，不戴口罩跟女學生傾偈、出手低和沒有禮貌；事後她刪帖文及公開道歉。昨日陳敏之出席無綫《黯夜守護者》宣傳活動，承認不戴口罩跟女同學傾偈是不對，原意呼籲大家多做善事，對於被指出手低，她稱就算捐1000萬，不喜歡她的人還是會不滿，勸大家做多些有建設的事，讓社會更和平。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

陳敏之昨日聯同陳煒（煒哥）與江嘉敏等出席劇集《黯夜守護者》宣傳活動，席間眾人大玩遊戲，尾聲時，監製代表劇組送上簽滿名的心意卡和一束鮮花賀煒哥快將結婚，令她驚喜萬分，感動到眼濕濕。

籲評論別人前先自我檢討

陳敏之未受被批假善心一事影響心情，玩遊戲時相當投入，受訪時提到被網民力數她買旗三宗罪，她稱畢業於東華三院學校，當時見師妹在賣旗，覺得對方很乖、很sweet，於是便隨手拍，「我知我對住她不戴口罩是不對的，下次會小心留意，但我原意是想呼籲大家做多些善事，沒想到那麼複雜」。

對於被指捐10元出手低，陳敏之表示平日都是用電子支付，車內只得10元紙幣，並說：「就算我捐100蚊、500蚊都會有人鬧，甚至捐1000萬，不喜歡我的人都是會鬧，說你造作。大家評論別人前，首先問問自己有否做到先，我希望這個社會平和一點，做多些有建設、有營養的事。」

煒哥未料獲公開祝賀

快將成為醫生太太的煒哥承認沒想過劇集最後一個宣傳，大家公開祝賀她，驚喜又感動。談到婚期在即，煒哥稱要開始着緊婚禮事宜，但婚紗仍未做好，未有得試，所以還未有披嫁衣的感覺。她正忙於拍電影《無間一戰》，又要籌備婚禮，可擔心壓力大影響皮膚？煒哥笑稱深層護理應該沒時間做，只能弄頭髮和指甲，「我昨（前）日開工都開到凌晨4時，只得結婚那天有假放，會分兩日食飯，分別跟屋企人和朋友」。

問到新片拍攝進度？煒哥稱前日在無預警下拍完一場爆炸場面，雖然是後期CG，但都要做反應，她說：「場戲講我攞車時突然爆炸，整個人向後飛，地上只得一張榻榻米，因為多一張會穿崩，我助手最擔心，不停叮囑我小心一點，擔心我在婚禮前受傷。」

江嘉敏被批作狀扮後生趕客

近年獲公司力捧的江嘉敏一劇接一劇，近日因作息不定時和飲食不健康，導致皮膚毛囊閉塞，臉部及上半身生滿粒粒。她稱情况維持了一兩個月，開工時臉部可靠化妝遮蓋，之前拍畢《黃金萬両》，即刻看醫生，「沒有講什麼時候才能康復，暫時服用抗生素和搽藥膏，相信醫生能處理到的，趁現在不用開工，好好休息一下，調理身體」。

江嘉敏在《黯夜守護者》飾演少女，被網民狠批聲音作狀兼扮後生，很趕客，她自言沒有看報道，強調是切合角色，「劇中對住媽咪（陳敏之）和開live是兩個不同的語氣，沒有因網民抨擊不開心」。 江嘉敏稱扮演學生不覺吃力，因外形和服裝穿搭都幫了她，她只着重演技方面；「媽媽」陳敏之力撐江嘉敏演得很舒服和可愛。

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