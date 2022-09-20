計劃30歲結婚 炎明熹理想對象要似多啦A夢

【明報專訊】王祖藍主持的無綫節目《有個閨密叫祖藍》，最新一集訪問炎明熹（Gigi），節目組安排Gigi玩不同主題的問答遊戲，被封「火星女神」的她充分展現古怪思路，王祖藍聽到一臉「黑人問號」表情。

提及戀愛問題時，17歲的Gigi盡現少女心事，跟一般中學生無異。Gigi早已計劃戀愛之路，透露跟家人商量好理想結婚年齡為30歲，理想對象要像多啦A夢，令王祖藍哭笑不得。

讚Chantel成熟 分析力強

女團After Class隊友姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（ Yumi）與詹天文（Windy）年紀都比Gigi小，她稱Chantel比較成熟，「有時做訪問或者要做抉擇，對我嚟講比較困難，但Chantel很懂分析，一句一句說出來，令我覺得好有道理」。她表示參加《聲夢傳奇》初期，完全融入不到其他學員中，性格太怕醜又慢熱，聽不明白別人某些用詞，未知怎樣跟大家溝通，怕成為話題終結者。

Gigi應王祖藍要求合唱《世上只有》，她隔空向家人發表「愛的宣言」：「有啲咩嘢煩惱，都可以同我講㗎。」王祖藍大讚她孝順，話題時刻離不開家人，Gigi說：「因為屋企人係唔可以缺少。」

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