首開騷盼MIRROR捧場 應智越目標變《激戰》張家輝

【明報專訊】應智越（細貓）和安俊豪昨日於電視城錄影《勁歌金曲》。細貓宣傳由黃偉文填詞的新曲《Cut！》，以及下月尾在麥花臣場館舉行的首個個人演唱會。問到個唱準備情况？細貓稱剛起步，音樂方面要等監製徐浩忙完再安排，目前先練舞，並透露售票成績理想，但應該不會加場，預告到時除跳舞外，還會自彈自唱。問到會否跳到除衫騷肌？細貓笑言看心情，自言是完美主意者，目標想操到像電影《激戰》裏的張家輝和彭于晏的身形，現在只有他們兩成。

談到有傳MIRROR將於下月復工，細貓稱在MIRROR紅館演唱會意外發生後，曾與他們聯絡，包括李駿傑（Jeremy），「最初都盡量不問太多，讓他們消化事情，都是之後才約見和問候一下。（有否邀請MIRROR來看騷？）會嘗試，但他們都忙」。他稱現時場館限制多了，故個唱舞台沒有設置機關，最重要大家安心看騷。

安俊豪為11月假九展舉行的首個演唱會宣傳，笑稱已籌備13年，18歲參加比賽時已很想有個人騷。健身教練的他預告個唱會騷肌，「盡量騷，但不會全脫，怎樣都會有塊布。加上稍後的新歌MV中會裸露，導演已下令我戒口」。

記者：陳釗