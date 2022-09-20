阿部寬愛逛墳場解憂背劇本

【明報專訊】《龍櫻》58歲男星阿部寬最近接拍影視串流平台Disney+新劇《因為我們忘記一切》，上周三（14日）上架，講述推理小說作家與女友吵架後，對方突然失蹤，尋找她期間，發現愈來愈多不為他所知的一面。

陪95歲爸爸散步

阿部寬首次拍串流平台製作，早前接受本報訪問時表示，接拍全因好奇，想知道串流平台運作模式，也想知在全球同步播放有怎樣的成果，亦好奇《東京貴族女子》岨手由貴子、《啄木鳥與雨》沖田修一及《沉溺》大江崇允等導演會拍出怎樣的作品，「知道3人要求高，我可能未必做得到，但好想挑戰」。阿部寬稱此劇劇本獨特，角色之間有許多對話，他從未接觸過，所以很想嘗試。為角色也花了不少時間研究，並與導演討論。

阿部寬劇中每當有煩惱便會往酒吧，現實中他會去墳場，「背劇本時會去墳場，有一個我喜歡去的，沿途可思考許多事情」。提到劇中酒吧，他大讚布景真實，所有道具都是百分百實物，「劇組非常講究，我很驚訝真實度這麼高嗎？但實景確有助入戲」。

阿部寬稱與劇中角色的共通點是逃避責任，「小時候會逃避參加課外活動，也不喜歡運動，現在則經常逃避演出綜藝節目」。另外，劇中有不少他在東京街頭散步的場面，笑言不明白導演為何經常要拍他散步，他在《新參者》及《橫山家之味》等作品也有散步場面，稱平時也愛走路，會陪伴95歲老父散步，兩人一行就是兩小時。記者：蘇珮欣