難忘《龍虎風雲》報錯名照領獎 「金鉸剪」周國忠：剪片靠領會無秘訣

【明報專訊】周國忠在電影業界被冠以「金鉸剪」美譽，曾擔任多名電影導演的御用剪接師，全靠從不跟導演「嘈交」的器量，幾多萬呎菲林送到面前，總能兵來將擋。40年剪接生涯，亦過了11年退休生活，驀然回首，有喜有憾。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

原是影片冲印公司太子爺的周國忠，因六七暴動，造就他踏上剪接師生涯的契機，豈料一剪就剪到退休。1970年首次為黑白電影《特警勇戰黃金豹》剪接，三四年後才正式投入剪接師工作。

「趕檔期上映 導演邊拍我邊剪」

周國忠嘗試過學做攝影師，但難抵戶外工作日曬雨淋之苦，便決定轉戰剪接；1980年加入新藝城剪接組，高峰期最少有5套戲同時等他操刀，他說：「當時還要趕檔期上映，導演一邊拍，我一邊剪，十分辛苦，為剪片試過十日十夜無返屋企，公司沒牀瞓，剪到真的頂不順，唯有坐在麥嘉的大班椅休息。」

周國忠周身刀張張利，錄音室、字幕、彩色冲印都曾涉足，亦出任過電影出品人、 監製、策劃、發行及後期製作等不同崗位。他稱家人也有少少投訴，但當時身不由己，要養妻活兒，他說：「除非脫離這個圈，但都要食飯，幸太太好體諒，我很少時間陪伴家人，實在有點過意不去，但無辦法。退休後，6名子女都長大了，大部分已成家立室；以前想理但無時間理，現在想理都無得理，不過全部子女都對電影圈無興趣。」

徐克林嶺東要求高 剪到菲林纏身

與周國忠合作過的導演多不勝數，既是戰友亦是老友，他說：「黃百鳴、劉家良、劉家榮的戲差不多都要我剪，林嶺東、高志森、麥嘉更一定要我剪。」論到要求高？他不諱言道：「徐克和林嶺東要求高到暈，不過徐克識剪片，有時睇完我剪好的片，不是太滿意，就自己落手剪兩刀，都幾得意。」他稱徐克亦是「最重手」的導演，跟吳宇森不分高下，「什麼鏡頭都有，不分鏡，要好好記性，有時剪到啲菲林纏滿身」。周國忠看着後輩高志森踏上導演之路，對方到現在見到他，仍恭敬地稱呼恩人，他笑道：「但我不夠膽認，只因他在新藝城初期做編劇，寫了個劇本叫《開心鬼》，黃百鳴就着他執導，所以他才成為導演；黃百鳴又叫我幫他剪片，我便提點他有什麼鏡頭不夠而已。」

被梅艷芳《歌舞昇平》考起

以為沒任何電影可難倒這把「金鉸剪」，周國忠卻稱曾被梅艷芳當年主演的一套歌舞片難倒，他說：「有一套歌舞片比較深刻，因為未剪過，真係考牌，就是梅艷芳與羅素主演的電影《歌舞昇平》，剪一場跳舞戲都要剪3日，還要日日播住這場戲首歌，令其他剪接師逼住日日聽。」送到周國忠手上的電影，主演的都是粒粒巨星，他表示忙於剪接之餘，亦不忘欣賞戲中演員的演技，他說：「發哥（周潤發）就唔使講，張國榮、石天及林子祥的演技都幾好。」

提到發哥，不得不提由周國忠剪接的1987年經典猛片《龍虎風雲》，他形容該片絕對是其電影生涯最滿意作品，但亦發生了一件令他畢生難忘的事，他說：「套戲好睇，演員亦都做得好好，還有最深刻的，就是這套戲是我剪，但不是出我個名，因為剪接報錯了另一個人名字（黃銘林），但海報都印了出來，無得改，唯有算了！結果這套戲奪得亞太影展最佳剪接獎，公司知道箇中原因，就叫我去台灣領獎，都好尷尬，個個都話我攞到亞太影展最佳剪接，但唔係我個名，其實林嶺東都唔會畀第二個人剪片，一定係我剪。」

不拜師不收徒 願提攜後輩

家中放滿香港電影金像獎、金馬獎及亞太影展獎座，今年還增添了一座金像獎專業精神獎。對於被同行封為「金鉸剪」，周國忠謙虛道：「只是大家畀面，其實我不是用鉸剪剪片，是用鍘刀剪片。」剪接師過往一直以「師徒制」傳承，他卻從未正式拜過師，只靠不斷請教前輩邊學邊做，直至成為獨當一面的剪接師，亦不介意提攜後輩，他笑道：「我也從來沒收過徒弟，有興趣可以叫我教，千祈唔好叫我師父，無呢鋪癮。」當了40年剪接師，被問到有什麼剪接秘訣分享給後輩？他思量了片刻道：「剪接不是死板的，要做到老學到老，無得揸住你對手去教，一定要自己領會，導演拍了一大堆素材給你，你就要靠想像力去剪，亦要靠天分和努力。」

場地：稻成

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