騷前食鰻魚飯鯁骨 C AllStar吳崇銘忍痛唱到甩嘴

因魚骨一直卡在喉嚨，吳崇銘（左一）唱《終點的擁抱》時一度「甩嘴」，並向觀眾致歉。（攝影：劉永銳）

吳崇銘（右）開騷前鯁魚骨，由救護員協助取出魚骨但不成功，仍堅持演出。（網上圖片）

【明報專訊】C AllStar與Dear Jane合作舉行演唱會，早前因8號風球延期，復辦由一場變兩場，前晚尾場演出，眾人稱因禍得福，不過C AllStar成員吳崇銘（King）獻唱《終點的擁抱》時一度「甩嘴」，原來因騷前食鰻魚飯鯁骨，要強忍魚骨插喉嚨之苦唱足全晚。

救護員未能取出魚骨

King甩嘴後一臉尷尬，並多次向台下觀眾道歉，他解釋道：「一路諗住條魚骨，自己開騷前一向有食鰻魚飯習慣，會令我覺得舒服點，沒料到竟然鯁骨。」被隊友On仔（陳健安）取笑失手因創傷後遺症，還爆他曾要救護員協助取出魚骨，但不成功。

完騷受訪後即入院

騷後King表示對於失準甩嘴感到美中不足，但魚骨一直卡在喉嚨，連說話也有影響，完成工作便會立即到醫院取出魚骨，但他仍堅持下次開騷前會繼續食鰻魚飯，他說：「因為食鰻魚飯感覺無咁滯，邊度跌低就要邊度起番身。」Dear Jane主音Tim（黃天翱）笑稱下次再與C AllStar聯乘開騷，可相約騷前一起吃鰻魚飯。

眾人均表示只開兩場不夠，大家雖然首度合作，已像夾了很多年，沒有預先綵排下也相當有默契，On仔笑稱C AllStar 與任何人也合拍到，一向是「順德人」，發現原來Dear Jane也是「萬能插」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳