許志安曬近照 歌迷催復出 鄭秀文親人曾患乳癌 定期自我檢查

【明報專訊】一身粉紅色打扮的鄭秀文（Sammi）昨日到九龍塘又一城，以粉紅大使身分出席「癌症基金會粉紅革命」2022啟動禮，呼籲女士「Be Smart Check」。Sammi表示很注重身體健康，熱愛運動的她感染身邊人，包括家姐、弟弟與老公許志安（安仔），會跟老公一起運動。Sammi操練到鋼條身形，還有「老鼠仔」，安仔狀態也不俗，甚少在社交平台「露面」的他，前晚更新facebook（fb）個人資料照片，準備以新面貌跟歌迷見面，網民支持並留言：「等你好耐喇！」

記者：柯美

Sammi認為任何年齡層的女士都需要定期檢查乳房，她也不例外，除定期檢查，平時洗澡時亦會自我檢查。她說：「我有親人曾患乳癌，所以特別着意，面對的關鍵在於心態，最重要保持心境開朗，吃得健康及運動。」

持續運動接近22年的Sammi笑謂現在不運動會周身不舒服，「運動不是只為貪靚，身體機能衰退會慢一點。老公（許志安）都喜歡運動，我們會一齊運動，但不是每天黐住。（一齊跑步？）我現在喜歡舉鐵，手臂練到有『老鼠仔』」。

年紀大避暴飲暴食

Sammi的家姐和弟弟受她影響，近年也愛上運動，她說：「家姐幾年前跟我一齊做Tabata，她現在雖然是50幾歲的婦女，但都有肌肉。另一個家姐做瑜伽，細佬打乒乓波，80幾歲的母親在家做甩手操，運動量力而為，做到幾多就幾多。」那麼注重健康，最大犧牲是否不能暴飲暴食？Sammi稱一向不喜歡吃澱粉質食物，只喜歡吃紅肉，但現在年紀不小，也要節制，不可以吃得太誇張，不過她依然會吃最愛的薯片，強調不會過火，適可而止。

為工作駁了頭長髮的Sammi透露已入紙申請明年紅館開演唱會，希望暑假舉行，因夏天氣氛較好。她覺得明年若能舉行紅館演唱會，對她來說意義很大，因為今年50歲，很有紀念價值。為何去年不入紙申請今年舉行？Sammi嘆氣說：「一言難盡！」

安仔貼近照惹熱議

此外，安仔自2019年跟黃心穎爆出「安心事件」後，被千夫所指，形象陷谷底，事件至今相隔3年多，其間他曾亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》；又到台灣拍劇，之後繼續低調。至今年3月落實加盟環球唱片，音樂事業重新出發。安仔8月時在社交平台上載錄音室照片，粉絲知道他開始錄音皆表示支持。

前晚安仔更新fb個人資料照片，隨即引起網民熱議，有粉絲大讚安仔令人眼前一亮，當中有不少鼓勵留言：「加油！重新出發」、「期待你開演唱會」、「做番一個好男人呀！」等。