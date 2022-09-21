汪明荃狠批陸浩明欠「戲味」 李佳芯聲演黃韻詩被讚神似

李佳芯（左）選了《執到寶》黃韻詩（右）被兩鬼上身的場面參賽，一人聲演兩角，表現被評判大讚。

【明報專訊】無綫綜藝節目《好聲好戲》第二季第三輪參賽藝人包括李佳芯（Ali）、袁文傑、陸浩明（6號）及黃俊豪，爭奪晉身決賽最後一張入場券。Ali於熱身環節表現出色，經過首回合賽事，愈來愈放，她選了劇集《執到寶》黃韻詩被兩鬼上身的場面參賽，一人聲演兩角「唱大戲男鬼」及「重口音女鬼」，得到11盞綠燈滿分，專業配音員龍天生和黃鳳英讚她有黃韻詩味道。

6號被勸做番主持

主持了得的6號聲演《溏心風暴》阮兆祥被逐出家門一段，遭主席評判之一的汪明荃（阿姐）狠批「戲味」欠奉，「係進步咗好多，但做戲就唔同囉，尤其用把聲嚟做戲，你兩樣都未到，你都係做番主持好啲」。6號受訪時表示，「其實阿姐好窩心，鏡頭後教我如果要配音或演戲，找個對象練會比較好」。黃俊豪演出失準，同樣被狠批「有懶音又甩嘴」，他一度哽咽並稱壓力好大。

第二回合4名參賽者需聲演格鬥場口。6號與黃俊豪為《鹿鼎記》劉德華及梁朝偉打架場面配音，主席評判潘文柏稱二人不相伯仲，「兩個都有甩嘴，同埋食唔到個戲位」。Ali拍袁文傑上演《鐵拳英雄》中「猴子偷桃」一幕，袁文傑聲演「男人最痛」時表現出色，被讚「真係做到嗰種痛」。綜合兩回合成績，Ali暫時奪7票排第一，黃俊豪包尾。

娛樂組