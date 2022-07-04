監警會委員余黎青萍批港姐「少布到不得了」 TVB強烈譴責：惡意誣衊參選佳麗

【明報專訊】監警會委員余黎青萍近日在會議討論涉及虐兒案情况時，直斥現時電視及電影涉及色情、暴力元素氾濫，同時點名TVB的《香港小姐競選》泳衣問答環節，佳麗穿得「少布到不得了」，又質疑「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要著三點式答問題呢？我真係唔明」。TVB昨日發聲明表示強烈譴責，稱對於所有針對性之不實指控及惡意揣測保留一切法律追究權利。《2022香港小姐競選》統籌經理何小慧表示有關言論影響港姐聲譽，決賽泳裝款式不會因此改動。余黎青萍昨日傍晚發出聲明，解釋討論因由，並回覆《明報》稱，希望外界了解，不要斷章取義。

余黎青萍的「港姐少布論」在網上引起熱議，TVB迅速發聲明回應，內容稱對於9月20日有個別人士以指名道姓的方式對本台高級行政人員作出惡意及不實指控，其本人公開言論中，並沒有舉出其他電視台同樣舉辦的相關選美活動作引指，言論存在針對性，本台強烈譴責相關言論。

「對不實指控保留法律追究權利」

聲明亦提到有關人士亦刻意將《香港小姐競選》的傳統比賽內容與社會上與虐待兒童、色情及暴力相關議題掛鈎，在公眾場合以監警會委員身分發表此等言論，有違道德之嫌，不負責任的行為不但誤導觀眾及大眾，亦對參選《香港小姐競選》的女士構成不尊重及惡意誣衊。TVB作為其中一種接觸面最廣的傳播媒介，該台肩負相當的社會責任，亦絕對了解業務規管事宜。該台嚴格遵守《電視通用業務守則》，所有節目播出前均由該台規管事務科預覽，確定內容合乎指引的情况下才會播出。TVB重申他們對於所有針對性之不實指控及惡意揣測，必定保留一切法律追究權利。

何小慧：有網民說上次泳裝不夠性感

港姐統籌經理何小慧昨日在活動上就事件回應，她表示有關言論的確有少少影響港姐聲譽，公司已即時發出聲明回應，「港姐是50年的品牌，公司已很快出聲明保護。（泳裝款式會否因此有所改動？）不會，因早已定好，泳裝不是一件頭就是兩截式，決賽當晚的泳裝亦不會特別性感，我還聽到有網民說上次泳裝不夠性感，我們每年的款式設計都是貼近潮流，並非賣弄性感」。何小慧又稱大家的士氣無受事件影響，擔心的只有疫情，佳麗也會加倍小心，難得港姐50年能在紅館舉行，希望一切順利。

余黎：最重要提醒家長關注子女情况

余黎青萍亦發聲明，稱在監警會會議席上提及電視節目，討論因由如下：「席上警方闡釋保護易受傷害證人的措施，並將與列出的相關部門合作。就此，本人認為尚有其他部門。於是提出電視和電影帶有不少色情和暴力的元素，表示合作的相關部門實應包括電檢當局，須嚴格檢視影視指引。本人終結提出，家長須關注子女情况。」

余黎青萍之後回覆《明報》稱，希望外界了解，不要斷章取義，最重要是她的回應中最後一句，提醒家長須關注子女情况。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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