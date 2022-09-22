特首夫人李林麗嬋任港姐評判 陳瑞菱：穿泳裝是展示美麗與高貴

【明報專訊】雖然港姐決賽前鬧出小風波，但沒影響港姐宣傳行程，TVB昨日在酒店舉行記者會公布《2022香港小姐競選》決賽詳情，並安排19名候選佳麗會晤大會評判與「最上鏡小姐」評判，當中包括特首夫人李林麗嬋，她以香港公益金會長身分出席，但未有受訪。出席還有琦琦、陳法蓉及甘國亮等，周勵淇因有工作未能到場。提到特首夫人李林麗嬋擔任大會評判之一成為焦點，港姐統籌經理何小慧表示特首夫人是公益金會長，很開心今次能合作，並指對方收到邀請即一口答應，非常支持。

張靜婷：粗口留言不是我

候選港姐③陳瑞菱表示決賽在即，心情有少少緊張。對於被看好穩入三甲，她稱信心要有，會全力以赴，現時每晚都敷面膜和祈禱調節心情，望以最佳狀態示人，又透露母親和胞弟都會到現場支持。談到首次與最上鏡小姐評判琦琦和陳法蓉等見面，陳瑞菱透露小時候有看過陳法蓉的電影，很崇拜她們，覺得她們真人比上鏡漂亮。對於港姐泳裝環節被批評太少布？陳瑞菱相信公司會保護好她們，故沒有太多疑慮，也認為香港小姐是宣揚美貌與智慧並重，她們穿泳裝是展示美麗與高貴的感覺，與色情無關。

⑰張靜婷被爆15歲時已常在社交平台用英文粗口留言鬧人，她稱已是10多年前的事，「當時很流行跟同學共用帳號，該帳號的確是我的，但爆粗的不是我，應該也沒有得罪人」。她不擔心事件會影響比賽，經過這3個月，台前幕後都知她為人。她透露其提名人王賢誌有叮囑不要太緊張，無論答任何問題都用同一個思維去想。她也是剛知對方是港姐決賽司儀之一，很開心可在紅館同台。

大熱梁超怡有信心入三甲

⑭梁超怡稱現時每日都積極綵排，同時為決賽當晚的演出學習全新舞蹈，雖然時間緊迫，但幸好有舞蹈底子，故不太吃力。她又表示媽咪特意從美國返港撐她，還帶備補品給她補身。問到大熱之一的她可有信心入三甲？她稱信心一定要有，會全力以赴。