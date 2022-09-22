陳奕迅12月開18場紅館演唱會 取消優先訂飛 每人限購最多4張門票

【明報專訊】陳奕迅（Eason）宣布12月在紅館舉行18場《陳奕迅FEAR AND DREAMS香港演唱會》，這是Eason相隔9年再於紅館開騷。今次演唱會名稱「FEAR AND DREAMS」是沿用3年前的構思，昨日公布售票安排，購買數量受限制以打擊黃牛黨。胡楓原本中秋節（9月10日）在紅館舉行演唱會，因染疫延期演出，昨日大會公布改期於11月12日舉行。還有很多鏡粉關心7月腰斬的MIRROR演唱會情况，有傳主辦單位入紙紅館申請明年7月檔期，但MakerVille稱消息不真確。

Eason原定2019年舉行25場紅館聖誕跨年演唱會，因當時社會運動影響取消。昨日宣布年底舉行18場《陳奕迅FEAR AND DREAMS香港演唱會》，日期為2022年12月9-11日，13-14日，16-18日，20-22日，24-26日，28-31日，並公開售票日期與安排；為令更多歌迷買到門票及打擊黃牛黨，今次取消銀行信用卡優先訂票，有近五成門票公開發售及每人限買4張。門票將於10月6日（星期四）在城市售票網公開發售，首日每人每次限購最多4張，票價為980元、680元及480元。演唱會名為「FEAR AND DREAMS」，Eason早於3年前已定好，因不覺心中所想有改變，所以沿用這演唱會名字。至於主題的意思，Eason說︰「每人感受不同，最好現場觀看後才解讀。」Eason上次開騷，曾在世界各地舉行共135場演唱會，主辦單位被問到會否打破上次紀錄時說︰「有關詳情將陸續公布，破不破紀錄不重要，Eason只希望可去世界各地不同地方與歌迷見面。」Eason仍選擇以香港站為演唱會起點。

胡楓紅館演唱會11．12舉行

90歲胡楓的《修哥90迎金秋 無限楓騷演唱會》，因修哥演出前「中招」延期，昨日宣布將改於今年11月12日（周六）下午3時舉行。主辦單位表示手持門票人士如想繼續欣賞，只需帶同9月10日的完整門票（連票根）便可入場。因今次變動未能出席的觀眾，亦可申請退款或電話預約退款。

MIRROR明年7月再踏紅館屬流料

男團MIRROR今年7月首次在紅館舉行12場演唱會，但第4場演出時因發生墜屏嚴重意外，餘下第5至12場宣布取消。主辦方MakerVille及大國文化隨後公布受影響的場次退票安排，觀眾亦可選擇保留門票，以兌換日後可能舉辦的指定MIRROR演唱會同等票價的門票，大會不遲於2023年9月14日公布安排。不少網民留言不會退票，並靜候他們再踏紅館。昨日有報道MakerVille近日已為MIRROR入紙再辦紅館騷，日期為明年7月。消息引起鏡粉熱議，不過MakerVille否認傳聞，指報道不真確。

娛樂組