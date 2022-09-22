陳瀅自爆兩度確診新冠 笑方力申變回「一線藝人」

【明報專訊】陳瀅、陳山聰、陳曉華及劉佩玥等無綫台慶劇《美麗戰場》演員，前晚由導演葉念琛帶隊錄影節目《開心無敵獎門人》，眾演員分成兩隊比併，在啜乒乓波環節大鬥啜功，當中曾淑雅與葉蒨文表現出色，後者笑言為這遊戲苦練了3年。

陳山聰稱有抗體最安全

陳瀅與陳山聰再次上節目。陳山聰表示上次為節目錄影後確診新冠病毒，笑言與早前中招的曾志偉都有抗體，是最安全的。陳瀅自爆疫情初期已兩度確診，相信目前仍有抗體。她知道方力申（小方）確診後，有在信息群組問候對方，透露小方已轉陰性，還被葉念琛取笑由「二線藝人」變回「一線藝人」。可有送物資給小方？陳瀅笑說：「有在群組畀花佢囉。」陳瀅表示劇集《痞子殿下》續集已落實明年開拍，相信公司會選擇在最熱的日子開工。問日前與同劇的JW（王灝兒）飯敘，可有關心對方男友被申請破產一事？她說：「我們沒傾這些，因她忙於教我為《美麗戰場》唱一段歌，前晚才完成錄音，但我錄完也不敢聽。」

陳曉華劉佩玥拍劇變老友

陳曉華與劉佩玥手拖手到場，兩人表示因拍劇成為老友，關係似中學認識的同學。陳曉華說：「佢拍攝時會無啦啦拖住我，拖到習慣了。」劉佩玥笑說：「導演成日話我們是《龍的心》，不要以為我是洪金寶，其實陳曉華才是，因為她的角色較純真又可愛，接近有少少智障。」陳曉華即平反稱只在劇裏，現實中很聰明。劉佩玥表示對劇集有信心，大家拍得很開心，就算劇中有很多女仔，都完全沒是非。

記者：林祖傑