清空社交媒體帳戶 Jennie取消關注「泄密者」

【明報專訊】韓國男團防彈少年團（BTS）成員V與女團Blackpink成員Jennie的緋聞愈傳愈烈，黑客連日公開二人親暱合照，以及V疑似在女友睡房、Jennie在浴缸的自拍照等，聲言除非他倆公開承認拍拖，否則繼續爆料。粉絲鬧爆黑客之餘，同時批評二人所屬事務所保持沉默，間接縱容黑客肆虐，Jennie前日終採取行動，把社交媒體Instagram（IG）私人帳戶的粉絲和追隨者全部清空，但仍保留已上載的數百張照片。

黑客曾經透露，V與Jennie到濟州旅遊的照片，是由二人的共同朋友兼模特兒李柱亨（音譯）拍攝，網民猜測黑客透過入侵李柱亨的社交媒體帳戶或者雲端儲存裝置，非法取得照片，然後逐一公開。巧合的是，Jennie清空私人IG帳戶前一日，先取消關注李柱亨，似間接承認黑客之前所言。

國防部長稱無意改革兵役制度

提起V，他所屬男團BTS的服役問題一直備受爭議，有國會議員及釜山市長分別提出改革兵役制度，直接豁免BTS服役；早前亦有民意調查顯示，大部分受訪者贊成BTS以替代兵役方式，例如當公益兵來履行義務。韓國國防部部長前日在國會重申，目前無意改革兵役制度，亦不會擴大替代兵役的適用範圍，似為爭論一錘定音。