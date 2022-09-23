楊明判監上訴 官指鐵證如山 考慮量刑幅度 延12．22判決

【明報專訊】楊明（原名林明樂）前年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，承認不小心駕駛、車窗玻璃透光度不足兩罪，須還押候判，他隨即申請推翻認罪答辯，之後重新認罪，終被判監18日、停牌兩年、自費接受駕駛改進課程及罰款2000元。楊明不服刑罰提出上訴，案件轉到高等法院審理，昨日上庭。法官稱，不論法律團隊提出任何意見，上訴人須為決定負責，更指案件要討論的證據「鐵證如山」。上訴方求情時指誰人無過，加上楊明多年前因不小心駕駛被定罪，現已成長，冀法庭寬大處理。最終案件延至12月22日判決，楊明續准保釋，保釋金增至10萬元、不得離港、每周到警署報到一次、居住報稱地址、其間不得駕駛。

記者：鍾藹昕、林蘊兒

攝影：劉永銳

楊明昨早上9時50分在女友莊思明陪同下，乘坐七人車到達高等法院，現場約有20多名記者等候。身穿墨綠色西裝的楊明頭髮剷短，身形略為發福，與同穿綠色外套的女友向傳媒揮手打招呼。他們入法院前排隊做安心出行，然後進入大樓，未有回應記者問題。

楊明發福 莊思明陪上庭

審訊過程逾兩小時，楊明留心聆聽控辯雙方陳述。最終案件經上訴及控方陳述後，法官指需要時間考慮，延至12月22日判決，楊明繼續獲准保釋。退庭後，楊明聯同莊思明及經理人，跟代表律師團隊進入會議室商討約5分鐘。之後楊明與莊思明手拖手步出法院，應傳媒要求，放慢腳步拍照後，登上座駕離開。

官：不論有何結果 須接受後果

上訴人楊明（41歲），上訴方代表為資深大律師許紹鼎，控方由署理副刑事檢控專員萬德豪代表。控方在庭上播放案發時的行車記錄儀，見上訴人的車輛左搖右擺，其後撞向鐵柱及石壆。法官陳仲衡問及上訴人的答辯過程，控方指，他推翻認罪答辯後隨即提出覆核，才得知他認罪。陳官稱，上訴人由認罪、不認罪、最終再改成認罪，不論有何結果，須接受帶來的後果。陳官明言要討論的證據「鐵證如山」，須考慮原審裁判官量刑的幅度是否有商榷餘地。

上訴方表示，參考其他案例，本案判囚18日及停牌兩年是原則上犯錯，判刑過重。另原審裁判官以上訴人受嚴重酒精影響為判刑基礎，但控方未有就醉駕檢控，對上訴人造成不公。

控方稱環境證供顯示酒後駕駛

控方稱醉駕為加刑因素，本案環境證供顯示上訴人是酒後駕駛，上訴人當時如「無人駕駛」，其車輛橫過對面線，更撞爛鐵柱及石壆，情况危險。又指不小心駕駛的最高刑罰為監禁6個月，裁判官僅以其中的六分之一，即監禁30日為量刑起點，認為判刑18日並不過重。

【案件編號：HCMA544/21】

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com