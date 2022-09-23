反駁余黎青萍少布論 馮德倫：有電影前世界沒虐兒？

【明報專訊】監警會委員余黎青萍近日在會議討論涉及虐兒案情况時，批評現時電視及電影涉及色情、暴力元素氾濫，並點名無綫的《香港小姐競選》泳衣問答環節，佳麗穿得「少布到不得了」。無綫對此發聲明表示強烈譴責，稱對所有針對性之不實指控及惡意揣測保留一切法律追究權利。

薛家燕：審美是用正常角度看

薛家燕昨日出席香港潮州節開幕儀式，對於余黎青萍的少布論，反問對方有否看世界各地的選美比賽。她認為選美不止看樣貌，體型都好重要，審美是用正常角度看，不要諗歪。

馮德倫昨天在社交網上載韓國電影《無聲吶喊》海報，發文反駁余黎青萍，他說：「虐兒問題嚴重當然要重視，保護兒童是必要。把責任推到香港影視，請拿出證據，有統計嗎？不會是社會壓力，貧窮問題嗎？香港電影何來的暴力氾濫？一年不到幾十部。有電影之前，世界沒有虐兒問題嗎？電影從來都反映社會問題，好的電影還會帶出阻嚇作用。有看過《無聲吶喊》嗎？香港影視行業已經非常難做，還在落井下石，要擦存在感麻煩去其他地方。」

歐陽偉豪（Ben Sir）亦發文說：「你批評港姐泳衣太少布，就好似批評議論文太少詩意；批評白開水太淡。我幾年後住老人院睇香港小姐時，睇見佳麗著樽領泳衣，我即刻爆血管，死因係畀件樽領泳衣勒死。」

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