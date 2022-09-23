Mo父與演唱會舞者會面互相扶持 So Ching暴瘦至皮包骨令人心痛

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會7月底發生墜屏意外，被擊中的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在醫院接受治療。阿Mo父親李盛林牧師日前在代禱信中透露曾跟一班參與演唱會的舞蹈員會面，互相擁抱給予支持及鼓勵。前晚多名舞蹈員分別在社交網上載照片抒發情感，阿Mo女友COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）亦有現身。舞蹈員好友形容So Ching瘦至皮包骨，疲態盡現，神情低落，仍反過來擔心他們，感到痛心。跟阿Mo一同受傷的張梓峯，為當時未能救阿Mo感內疚，好想跟對方家人說對不起。

娛樂組

MIRROR演唱會意外發生後，So Ching當晚曾到醫院了解阿Mo情况，之後一直停工照顧男友，未有露面，只間中在社交網上載與阿Mo昔日舊照分享心情。阿Mo父親李盛林牧師近日表示，一家人在較早時間與其他跟阿Mo同行的舞者們會面，其間相擁互給支持和鼓勵，為每名舞者的身心社靈復康禱告。

他們會面的照片前晚在多名有參與舞蹈員的社交網曝光，各自發文談及感受，當中見到So Ching蹤影，一身全黑打扮，戴上口罩的她與好友們擁抱。舞蹈員Terry心痛So Ching瘦至皮包骨，留言說：「見到Mo家人，知道更多Mo的狀况，令人沉重非常，心痛至極。見到So Ching瘦至皮包骨，疲態盡現，亦都心感無力。」

嘆So Ching被迫成長

So Ching轉發舞蹈員羅德智（Zisac）與Angus的發文，表示很掛念他們。Zisac在演唱會前受傷，並寫道：「55days x 24hrs = 1320hrs……上面嗰條數係啟言受傷後望住天花板嘅時間！」So Ching留言感慨：「原來只係過咗55日！」

Zisac表示Mo父的擁抱對他有極大意義，是一個兒子仍在病房的爸爸對他的支持，給予強大的力量及安慰。他說親眼目睹成員受到災難性的傷害，感到好心痛，還提及So Ching，「我見到呢個女仔，喺一段咁短嘅時間被迫成長，變成一個堅強嘅大人，多謝你嗰日嘅鼓勵，希望你能夠好好過生活」。

聞Mo近况 感悲痛欲絕

Angus表示事發後第一次與阿Mo家人及So Ching見面，透露這段日子非常擔心So Ching，「看着她神情低落，只感到哽咽難言，知道她原來都在擔心我們，令我更痛心，唯有可以做的只有互相擁抱，給予大家力量」。

Angus透露當日聽到李牧師和家人交代阿Mo的情况和整個災難的詳細經過時，感到悲痛欲絕，大家情緒都非常激動，除了哭和互相扶持，做不了什麼，非常無助。最後大家一起為阿Mo禱告，他們最希望阿Mo能完全康復，一起繼續走下去，大家都很掛念他。

阿峯自責未能及時救阿Mo

另一名在演唱會受傷的張梓峯（阿峯）正休養，情况較反覆。他昨日在社交網上載與Mo父合照，表示意外發生近兩個月，他們正等待一個真相，並透露當見到Mo父一刻，內心好複雜，「覺得自己因為當時無能力再救Mo而充滿內疚，同時望住佢哋屋企人同So Ching心力交瘁嘅樣而覺得心痛，我好想同佢講一聲『對唔住，我當時救唔到阿Mo……』」。

阿峯稱每次想到阿Mo仍在醫院時，會再想起意外發生的情景，要閉上雙眼及低頭，調整呼吸，才可以令畫面暫時停下。他又提到最近每日治療，身體的痛楚令睡眠質素同精神都好差，但會繼續努力，並跟阿Mo說：「Mo，你要振作，我哋都好掛住你，好想陪住你！」