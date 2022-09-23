丹尼爾基克楊紫瓊致敬《鐵金剛》監製

米高韋遜（左起）和巴巴拉布歌莉獲頒年度先鋒獎，老拍檔楊紫瓊與丹尼爾基克到場贈興。（法新社）

【明報專訊】旨在表揚電影工業傑出領導的年度先鋒獎，前日在加州舉行頒獎禮，《鐵金剛》電影系列「兄妹檔」監製米高韋遜（Michael G. Wilson）及巴巴拉布歌莉（Barbara Broccoli）一同獲獎，大會請來拍了5齣《鐵金剛》電影的丹尼爾基克（Daniel Craig）和「邦女郎」楊紫瓊負責頒獎，現場星光熠熠。

今屆先鋒獎是疫後首次舉行頒獎禮，獲表揚的米高韋遜兄妹在過去接近30年來，攜手監製9部《鐵金剛》電影，2012年上映《新鐵金剛：智破天凶城》成為該系列首部全球票房突破10億美元（約85.8億港元）的賣座作品，《007：生死有時》去年雖受疫情影響，票房仍高收7.7億美元（約60億港元），成績斐然。

除了丹尼爾和楊紫瓊外，基斯杜夫華斯（Christoph Waltz）亦來撐場，英國男歌手Sam Smith演唱《007：鬼影帝國》主題曲《Writing's on the Wall》助興。先鋒獎歷史悠久，過去70多年來，獲獎影星無數，包括《壯志凌雲：獨行者》湯告魯斯（Tom Cruise）、《飢餓遊戲》伊莉莎伯賓絲（Elizabeth Banks）及夢工場動畫創辦人謝菲卡辛堡（Jeffrey Katzenberg）等。