【開箱】《韓星地帶：求生大作戰》 劉在錫李光洙寓教育於娛樂

【明報專訊】「國民主持」劉在錫是韓國最受歡迎的綜藝節目主持之一，也是極少數搞笑藝人曾經同時主持韓國三大免費電視台的高收視綜藝節目《無限挑戰》、《Running Man》及《Happy Together》。目前劉在錫仍主持SBS電視台的《Running Man》、MBC《玩什麼好呢？》及tvN《劉在街頭》。最近劉在錫首度與影視串流平台Disney+合作，演出全新節目《韓星地帶：求生大作戰》，除了老拍檔李光洙，還有少女時代成員Yuri，且看有何火花。

《Running Man》製作班底

《韓星地帶：求生大作戰》是Disney+首個投資拍攝的韓國綜藝節目，由劉在錫、李光洙及Yuri演出，《Running Man》幕後人員張赫宰、趙孝鎮及金柱亨製作，過去他們亦曾為影視串流平台Netflix製作一連三季綜藝節目《Busted！韓星齊鬥智》，可謂合作無間。《韓星地帶：求生大作戰》全季共分8集，每集長約1小時，9月8日首播頭3集，其後每逢周三更新。

劉在錫、李光洙及Yuri每集到達不同場景，逗留4小時進行連串任務。無論環境有多惡劣，必須堅持下去，才能取得勝利。

首四集的場景分別是「眼睛地帶」、「水地帶」、「病毒地帶」及「安全地帶」。每集都有不同主題和玩法，例如首集「眼睛地帶」講述3人在廢棄建築物內，不能被神出鬼沒的「眼球」捉到，否則便會啓動天花板的灑水系統，被凍水照頭淋。

拍攝期間正值寒冬，他們濕身捱冷4小時，就連出名「好好先生」的劉在錫也凍到「爆粗」，李光洙更因沾上強力膠水而變得全身「僵硬」，不停嚷着要放棄。

Yuri變身拍檔保母

第2集是「水地帶」，他們在韓國著名的汗蒸幕場館內，任務是維持一個浴池的水位，於是要不停運水，否則身上「炸彈」就會引爆；第3集「病毒地帶」轉移陣地到古裝街，遇上感染病毒的「喪屍」，但喪屍只會襲擊外表秀麗的人，劉在錫與李光洙的任務就是保護Yuri，考驗他們的人性，會否拋棄同伴。

當劉在錫與李光洙發現喪屍嫌棄他們的樣子，堅決不咬他們，即露出無奈又憤怒的表情，十分搞笑。第4集「安全地帶」即是「鬼屋」，他們要保持一米「安全距離」，膽小的劉在錫與李光洙「撞鬼」後的反應就是笑點。

節目最大賣點是劉在錫與李光洙繼《Running Man》及《Busted！韓星齊鬥智》後，再度合演綜藝節目，也是李光洙離開《Running Man》後首次接拍綜藝。二人合作無間，正如李光洙受訪時稱，他跟劉在錫默契十足，單看眼神已知對方想法。

搞笑風格也延續《Running Man》模式，例如首集劉在錫出場，即嘲諷李光洙「當日宣布退出《Running Man》，不是說不做綜藝嗎？看來只要付錢，什麼都可以做」。能隨口說出「真話」而不翻臉，恐怕只有他倆才可以。首次演出綜藝的Yuri，角色像個「保母」，既要照顧又得監管兩位男拍檔，三人之間的火花甚為有趣。

搞笑不忘關心社會

節目設計各個場景，不是單純為搞笑，同時帶出各種社會議題。首集「眼睛」在韓文跟「雪」為同一字，三人在場景中克服嚴寒，藉此提出地球面臨急速暖化，未來可能出現極端寒冷天氣，虛擬世界隨時變為真實。第2集「水地帶」呼籲觀眾珍惜食水，保持浴池水位寓意追求平衡生活，否則導致身心崩潰。

另一特色是製作龐大，不局限於廠景拍攝，還配合戶外場景，加上電腦特技，帶出豐富的視覺效果。其中第3集「病毒地帶」安排數十名臨時演員扮演喪屍，營造緊張刺激氣氛。據悉往後節目將會出現街頭槍戰、街舞對決等。此外，節目又以韓國傳統音樂為背景，同時出現韓屋、韓服等，看出製作單位透過Disney+向海外觀衆推介韓國傳統文化的企圖。