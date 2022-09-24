涉嫌爆粗罵陳思圻 呂慧儀呼冤：又是我

【明報專訊】呂慧儀、蘇韻姿與許家傑等昨日出席無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動，曾在劇中飾演「細龍太」的陳思圻（前名陳偉琪）近日自爆拍《愛‧回家》時曾被前輩以粗口指罵，呂慧儀捲入是非成嫌疑人，她對此表示：「又是我？我冇聽過這個新聞，不知她講邊個，點解她不開名？我在劇中有鬧人，劇外冇這個印象，我通常只是道出事實。（有冇試過拍攝期間發脾氣？）每個演員都有情緒，但將情緒帶入套劇會影響表現，我盡量不會。」

呂慧儀與蘇韻姿預告有份做港姐決賽的星級觀眾，可趁機扮靚。呂慧儀笑言會避免騷性感嚇人，「我著衫要經兒子同意，所以走高貴路線比較好，現在開始修心養性，培養淑女氣質」。並稱今屆候選港姐質素平均，她對徐麟的爆炸頭印象深刻，建議師妹保持平常心，做好當晚表現，不要畀自己壓力。

「港姐不穿泳裝 如何展示體態美」

對於監警會委員余黎青萍批評港姐泳裝少布，呂慧儀認為選美是讓佳麗展現內在美和體態美，反問：「點解港姐辦了那麼多年，現在先這樣講？不著泳裝又要展示體態美，應該著咩？我覺得欣賞節目的人，心態好重要，不要睇得太認真偏向某一方，希望大家向好那方面睇。」蘇韻姿稱全球選美活動都設泳裝環節，而且今年港姐泳裝已算收斂，1990年代選美泳裝更性感。

蘇韻姿開心《好聲好戲2》有發揮

蘇韻姿最近跟《愛‧回家》同劇演員袁文傑、樊亦敏打入《好聲好戲2》決賽，笑言好似騎劫了節目，感到不好意思，但好開心有機會發揮，讓觀眾認識他們不同面貌，「決賽已錄影，但不會劇透，因為網友話劇透死全家」。

記者：鍾一虹