四生兩旦肩負傳承粵劇使命 梁兆明盼新元素吸觀眾 攜梁非同創新篇

資歷最淺的梁非同承認面對一眾師兄師姐，演出有壓力，但同時又好開心齊心為粵劇界創新篇。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】粵劇四大文武生梁兆明、李秋元、宋洪波、王志良，聯同花旦林穎施、梁非同，將於12月踏西九戲曲中心台板，演出《武俠》粵劇專場及新編粵劇《呂布情傾貂蟬》，出品人兼總策劃彭美施打響新世代粵劇鑼鼓，希望他們肩負使命感，傳承粵劇文化。梁兆明期望在傳統中尋求創新；資歷最淺的梁非同樂於接受新挑戰，以傳承粵劇為己任。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

《武俠》六段折子戲以忠、義、勇、智、俠、情為題，武打動作連連，四生兩旦梁兆明、李秋元、宋洪波、王志良、林穎施和梁非同過往演出歷盡大小傷患，仍樂於接受挑戰，希望能吸引新一代觀眾入場欣賞。對於以傳承為目標的粵劇新星梁非同而言，更是一大重任。班主彭美施說：「希望他們肩負一份使命感，將最好的粵劇傳承下去。」

學霸自小立志投身粵劇界

梁非同自小已紮紮跳，喜好中國舞、跑步及跳繩，自認是相當活躍的人，加上覺得粵劇是一種很優美的藝術，十分欣賞粵劇名伶白雪仙（仙姐）對藝術的執著，演出嚴格而認真的態度，早已決定成為粵劇演員。她畢業於八和粵劇學院青少年演員訓練課程，及後接受粵劇新秀培訓計劃訓練，修讀香港演藝學院的粵劇表演高級文憑；並擁有香港城市大學文化及遺產管理學士和香港中文大學文化管理碩士學歷。學院派出身，曾於演出獲前輩仙姐指導，集萬千寵愛在一身的梁非同，強調投身粵劇界絕不止因造型靚，還包括戲曲、文學、歷史、舞蹈及中國古典美，「自小已有信念，將來一定會成為粵劇演員，特別喜歡東方女人的媚態，學做花旦時，在這方面不斷探索」。

梁非同雖擁11年演齡，但仍是《武俠》6名演員中資歷最淺，承認面對一眾師兄師姐，演出有壓力，「因為他們看着我成長，由我第一次上台連成王府都唔識，到這一刻難得機會同台演出，好開心」。於兩段折子戲分別演小喬和紅拂女，她既期待演小喬的舞劍，亦好奇演紅拂女要展現什麼身段，「兩個角色很不同，一個很溫柔、一個是烈女，會令我有突破，身為演員很開心接受不同挑戰」。

宋洪波讚李秋元夠實力演關羽

梁兆明、李秋元、宋洪波在演員中資歷較深，3人稱六段折子戲的角色，過往都差不多分別演過，不過自認比兩名大哥屬年輕一輩，在《周瑜赤璧建奇功》演周瑜的宋洪波，直認未敢演關羽，他說：「以往演過好多角色，演關羽要很沉實和平靜，不能亂咁做。相信過多十年廿年，可能有機會演關羽的，身為一個演員，總希望做到多些不同角色，嘗試多方面挑戰。」

於《關公送嫂斬六將》演關羽的李秋元笑稱多謝宋洪波間接表揚他資歷深 ，「演員好花心，咩角色都想做，其實我是如願以償，因為很喜歡演關羽，好過癮」。並透露已知所演的折子戲布景價值不菲，有一條很實淨的橋，佔了整個台三分之一。

梁兆明擔演《楊忠保魂斷金山》、《風塵三俠結義情》兩段折子戲，大讚今次製作大且注入新元素，透過6個主題新鮮的折子戲，以不同人物及故事呈現給觀眾，構思非常好，「粵劇需要按部就班，從保留傳統中尋求創新」。

王志良林穎施再續前緣

王志良擔演兩段折子戲，先演《趙子龍勇救阿斗》，體力上消耗比較大，再與好拍檔林穎施演出《多情種花前遇俠》，他說：「兩齣戲一文一武，情緒起伏很大，要花點時間研究角色，希望出來效果好。」去年大獲好評的《呂布情傾貂蟬》再度重演，王志良對當時演出期間，傷腿兼失聲的經歷猶有餘悸，「咁唔好彩嘅事，應該唔會再發生，今次除期待之外，都有點壓力，會多操練做足工夫，萬事俱備演出」。

林穎施稱遇到拍檔受傷兼失聲，絕對是難忘經歷，令她極速成長，學習到在舞台上怎樣互補，「今次除再演貂蟬，在《武俠》兩段折子戲《多情種花前遇俠》與《楊宗保魂斷金山》分別演霍小玉及穆桂英，4晚演3個角色，體力及心情上好大挑戰，亦是好好的享受」。

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