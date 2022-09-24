尊尼狄普被指戀失婚律師

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻、《水行俠》安柏赫特（Amber Heard）誹謗官司勝訴，前者的代表律師卡蜜兒華斯奎茲（Camille Vasquez）與尊尼傳出緋聞，雙方矢口否認有工作以外的關係；據英美傳媒報道，尊尼正約會的對象確是律師，卻非卡蜜兒，而是他控告英國《太陽報》誹謗期間，在倫敦聘用的律師祖艾莉里治（Joelle Rich）。

卡蜜兒華斯奎茲由於外形亮麗，又辭鋒銳利，在尊尼狄普律師團隊中尤其突出，當時有傳兩人過從甚密。但卡蜜兒嚴辭否認，並稱傳聞既性別歧視亦不道德。她當時給《人物》雜誌的聲明中表示，「我甚關心顧客，我們也明顯變得親密；但當我說『我們』時是指整個團隊，當然也包括尊尼」。卡蜜兒稱跟尊尼成為朋友已經4年半，對於他們傳出緋聞，她認為不幸也感失望，卻未至於意外。

據美媒報道，現年59歲的尊尼狄普真正的約會對象同樣是律師，而且是負責他控告英國《太陽報》誹謗官司的祖艾莉里治。在尊尼控告安柏赫特誹謗的案件中，祖艾莉雖然不在律師團隊，又在倫敦居住，但也現身位於美國弗吉尼亞州的法院，以示支持尊尼。據《US》周刊報道，兩人約會初期，通常在酒店見面，避過公衆耳目。不過暫未知兩人何時及如何開始，消息人士稱兩人對這段關係相當認真。

現年37歲的祖艾莉里治，以倫敦為基地，2018年開始負責尊尼狄普控告英國《太陽報》的誹謗官司；據悉她2011年結婚，丈夫Jonathan是金融集團Bluebox的高層，兩人育有兩名子女。有報道指兩人現已分居，但離婚手續仍未辦妥。