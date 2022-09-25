敘利亞回港患腸病毒 黃翠如持續5日發高燒以為確診新冠

【明報專訊】久未公開露面的黃翠如昨日出席慈善活動。她表示之前為無綫拍攝旅遊節目，在敘利亞誤信傳說，飲用當地山水會帶來健康，結果搞到腸胃炎，幸當時已接近行程尾聲，但返港完成隔離檢疫後數天，又患腸病毒，持續5天發高燒不退，初時以為確診新冠病毒，但連續4日做快測都是陰性，看醫生才知患腸病毒，醫治大半個月痊癒。她稱老公蕭正楠沒有心痛，因見慣她患病。

無想過跟余詠珊過檔開電視

黃翠如透露老公受她影響，最近助養一名非洲男孩，希望到當地探望，跟該名男孩一起踢足球。兩人結婚3年多，會否趁非洲之旅造人？她笑言可以考慮。至於拍劇，翠如稱暫時不考慮，想繼續休息及多陪伴家人，將焦點放在家人和自己健康上，還想修讀藝術治療課程，「無綫很體諒，給我很大自由度，我仍有合約，所以沒想過跟隨余詠珊轉投香港開電視」。

關心妍讚女兒助養小孩有善心

同場的關心妍10多年來助養過多名小孩，有男有女，有些已投身社會工作。她透露6歲女兒楊榮心（心心）亦有善心，用利市錢助養小孩。她為訓練女兒的價值觀，會給女兒100元去超市買東西，讓她學計算及取捨。她表示稍後推出紀錄片，分享成長經歷和挫折，以及登上紅館開演唱會圓夢等，發放正能量。

記者：柯美