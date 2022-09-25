陳淑芬澄清張國榮早過梅艷芳入行

【明報專訊】張國榮（哥哥）生前的經理人陳淑芬（陳太）早前透露正籌備哥哥逝世20周年演唱會。她日前接受港台車淑梅主持節目《舊日的足跡》訪問，稱相信這特別日子會有好多海外歌迷來港，故除了辦演唱會外，還有展覽及訂製紀念紙鶴等活動，希望令歌迷的旅程更豐富，有滿滿的回憶，也想年輕一輩的歌迷可以更了解哥哥，宣揚哥哥的真善美和追求完美的精神。她今年亦終於衝破心理關口，在家人陪伴下重回以往經常跟哥哥光顧的餐廳，是一個「好心痛」的地方。她覺得哥哥從未離開過，要重試跟他high tea的感覺。

難找到演員似哥哥

陳淑芬在電影《梅艷芳》上映時未有第一時間欣賞，因當時她的母親剛離世，心情不好。之後有很多朋友問她戲中的情節是否真有其事？例如哥哥和阿梅（梅艷芳）誰先入行。她看後稱前半段有關華星的不太正確，片中指黎小田見到阿梅的才華交上名片約見，她說：「其實當年小田、我和我的丈夫David是負責《新秀》試音，梅媽到來交梅愛芳的申請表，她說還有另一女兒唱歌幾好，David就說不如請她也來參加。」

陳淑芬稱哥哥1977年參加麗的電視《亞洲歌唱大賽》獲亞軍入行，是1981年華星唱片公司成立時簽約的第一名歌手，梅艷芳則於1982年參加《新秀》。此事激發入行近50年的她，為免以訛傳訛，要將見證過的歷史記下來，讓後人得以求證和參考。她說：「我知道投資者是很有心，雖然只是一部電影，觀眾當故事看，但以後會影響很多人，以為戲中所講的是事實，其實並不是。我也希望有一套關於哥哥的電影，真實地講述他的故事。哪一名演員最神似？好難，真的好難有人具有哥哥的神韻。」

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