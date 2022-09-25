伙Summer Girls曬性感 陳思圻否認被「大龍生」粗口指罵

【明報專訊】陳思圻（前名陳偉琪）與張明偉主持香港開電視水著選美節目《Summer Girls 2022》今晚與無綫《2022香港小姐競選》對撼，昨日他們率領14名參賽者一齊坐遊艇出海，為節目宣傳造勢。除參賽者穿泳裝上陣，身材出眾的陳思圻亦性感現身，搶去參賽者風頭。提到日前自爆曾被無綫《開心速遞》的前輩以粗口指罵，陳思圻表示不打算開名，但澄清一定不是「大龍生」羅樂林，對方斯文又好人。參賽者譚泳銚、陳思穎與葉俙賢希望節目後延續幕前發展，有不同演出機會。

陳思圻離巢無綫前在《愛‧回家之開心速遞》飾演「細龍太」，近日自爆拍攝該劇時曾被前輩以粗口指罵，令羅樂林與呂慧儀成為嫌疑人物，後者提議開名解開大家疑團。

拒接受呂慧儀提議開名解疑團

對於呂慧儀提議，昨日陳思圻表示過去的事不想再提，「我不打算開名喇，屬個別事件，大家不要斟酌是誰，只是有人問我的經歷，我就記起，拍攝得耐，可能會有人躁躁哋，都不是什麼大事，不過發生完件事，我回家有喊」。劇中演「大龍生」的羅樂林擔心所指的人是他？陳思圻立即澄清：「不會，他好好人和好斯文，一定不是他。」

陳思圻談到父母最近移居馬來西亞，留下她獨留港發展，由於不捨與家人分隔兩地，早前在家中喊了兩天，她笑說：「不知點解喊兩日，我好傻，其實兩個地方好近，有時間可過去探他們，父母喜歡大馬天氣舒服，起居飲食又方便。」

譚泳銚陳思穎葉俙賢盼幕前發展

參賽者中，譚泳銚（Annabella）、陳思穎（Michelle）及葉俙賢（Amber）一起受訪，分享拍攝的難忘事。Amber透露試過真情流露落淚。Michelle透露有人爆情緒鬧交，但與自己無關。Annabella聞言說：「邊個鬧交？我不知道，只是有次去大埔玩水上遊戲，我坐台下做觀眾，見其他女仔玩得好激烈，互推落水。」三人都希望延續幕前發展，接拍不同的綜藝節目，Michelle說：「除了飲食、旅遊，我對靈異題材、寵物節目都好有興趣，又想拍小電影。我講錯，我想拍微電影。」Amber心口有爪痕，她解釋家中的愛貓好可愛，一直視牠如兒子，日前帶去寵物展工作被牠抓傷，目標想捧紅愛貓，可以做「星媽」。

記者：鍾一虹