跳出舒適圈 當主持拍戲做裝修 張明偉未放棄音樂 自資出新歌

【明報專訊】陳思圻與張明偉曾在無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》分別飾演「細龍太」與「佐治」，兩人本屬點頭之交，但先後約滿無綫均選擇離巢，跳出多年的舒適圈同轉投香港開電視，並合作主持水著選美節目《Summer Girls 2022》。

陳思圻設底線 不介意少布

31歲陳思圻表示對娛樂圈仍有一團火，未想過放棄事業嫁人。她說：「之前合約沒有穩定底薪，跟現在分別不大，不介意演性感角色，如有角色要我穿少布，視乎劇本需要和意識，底線是三點不露。」她表示沒有問堂兄陳瑞輝（MIRROR成員Frankie）意見，因知他早前的演唱會發生意外，不想打擾。不過有靚女的節目，相信不通知他都應該捧場。

明日（26日）踏入33歲的張明偉離開效力11年的無綫，主要想享受自由身工作，最開心能挑戰不同嘗試。身為樂隊Charming Way主音的他，從未想過放棄音樂，他說：「沒有大公司在背後支持，會自資出歌，將於年底面世。為了維持生計，除了做主持，我接散工、拍網上短片、做裝修，還有機會嘗試拍電影，希望有更多體驗。」他透露收入全靠努力工作，雖稍欠安全感，但沒依賴家人經濟資助。他覺得天無絕人之路，做人不能怯，怯就輸一世。

盼做出成績爭一口氣

陳思圻與張明偉首次拍檔擔任節目主持，身為選美過來人的陳思圻在節目中分享實戰經驗，張明偉則負責搞氣氛。兩人同樣經歷過圈中浮浮沉沉的日子，所以產生共鳴，一拍即合。他們說：「不會只想《Summer Girls》打敗《港姐》，而是百花齊放良性競爭，令香港選美盛事更有睇頭。每個節目都會盡力做好，希望受歡迎做出成績，為自己爭一口氣。」節目透過運動和水上競技遊戲，考驗14名參賽者的智慧和口才，並非一般純粹鬥美貌與身形的選美，他們有信心節目會成功。他們說：「在『Summer Talk』環節，原本只佔10分鐘，大家愈講愈多話題，結果錄影了一小時也未完結，鏡頭後大家仍繼續傾，知道她們的內心世界，好貼地真實，展現一班女生最真摰一面。」

陳思圻/髮型：Ryan Leung@Saloon Roarguns（Pacific Place）

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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