好友撰文心痛So Ching 「每日臉掛無事微笑見阿Mo」

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會墜屏意外被擊中的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在醫院治療，女友蘇芷晴（So Ching）日前與阿Mo父親李盛林牧師跟參與演唱會的舞蹈員會面，So Ching被舞蹈員好友形容瘦至皮包骨，疲態盡現，令人心痛。

So Ching好友昨日發文說︰「你哋知道他們有多努力嗎？呢件事嘅發生，對佢哋嚟講係一個地獄。原本一個美好、甜蜜、充滿夢想的人生，就咁被呢個不知道是否意外的『意外』糟蹋了。佢哋好努力地選擇面對與振作，So Ching本來唔係一個好堅強嘅女仔，呢件事發生後，我哋所有人超級擔心佢，好怕佢面對唔到。不過So Ching在事發後，每日都堅持為身在醫院的阿Mo做任何準備、陪伴，就算好累，情緒不OK，好難過，每日都掛住「無事」的微笑去見阿Mo，真的過得一點都不容易，試問一個女仔點樣面對到？覺得So Ching真的好叻。希望大家繼續關注事件，還一個公道及交代合理原因。」So Ching轉發帖文並留言︰「好感恩身邊有你一直在旁。」

鏡粉擔心MIRROR復工變箭靶

意外發生至今近兩個月，政府的「跨部門工作小組」仍未發表最後的調查結果。一班關心事件的鏡粉（粉絲暱稱）前天發出公開信，稱事情真相未明；他們一直提出的問題，亦未有人回應，包括找出要為事件負責的單位；提升表演者保障水平，讓MIRROR和一眾表演者在安全的環境下工作；主辦單位可以出來面對公眾，交代善後方案，「復工只會讓十二子在傳媒和公眾面前變成箭靶。這完全是對他們的傷害，拿他們的前途作賭注」。不過鏡粉後來再發文，「唔係話唔應該復工」。

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