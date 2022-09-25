好兄弟超肉麻 試過牽手瞓覺 張繼聰幸運有白只陪伴撐過難關

【明報專訊】張繼聰與白只識於微時，他們近日在ViuTV節目《你是我的後援會》談兄弟情。張繼聰提到20多歲時與謝安琪結婚後，承受很多負面攻擊，形容經歷的事幾大鑊，父母幫不了他，亦沒有人能幫助，覺得所有人都想他死，有一刻感到世界幾大但無法逃離，是死定了。然後他致電白只傾訴，有說過當時想做傻事，寫了封遺書打算傳給對方，最後沒有這樣做；不過翌日不知為何不小心傳了。張繼聰問白只可記得此事，白只笑說︰「不記得，沒有這回事。」

張繼聰感謝白只在他經歷難關時陪伴身邊，「幸好有他，不然沒有其他人可以傾訴。他其實救了我很多次，如果我的人生沒有他，我想有很多難關真的撐不過，經常覺得自己很幸運」。兩人又爆常向對方說「I Love You」，張繼聰說︰「現在收斂一點。讀書時，他有時會叫我惜他，是兄弟情那種。」白只鬧他不能什麼事都拿出來講，但又自爆小時候去張繼聰屋企，兩人會手牽手睡覺。張繼聰澄清︰「有時候他問『可否試試牽着我的手』，沒有意思的，冤家情侶就會這樣。想知道我們有幾肉麻，應該問我們的另一半，我們的癡情近乎會被人鬧。」

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