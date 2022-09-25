《飛越瘋人院》金像影后露薏絲費查逝世 享年88歲

【明報專訊】在經典電影《飛越瘋人院》扮演冷酷護士Ratched的露薏絲費查（Louise Fletcher），其發言人證實她於周五（23日）在法國住所與世長辭，享年88歲。

露薏絲費查雙親皆失聰，由阿姨教導說話，並於8歲接觸演戲。她1950年代末參演劇集，曾笑言由於身高5呎10吋，一般監製都覺得她豪不吸引，唯獨在西部劇集她才能找到工作，因為劇中男演員比她還要高。《莫扎特傳》米路士科曼（Milos Forman）執導的《飛越瘋人院》，講述積尼高遜（Jack Nicholson）扮演積犯McMurphy被送進精神病院後，帶頭與病友打破院內規則，並與護士長Ratched作對，最終被迫接受額葉切除手術，成為癱瘓在牀的癡呆軀殼，兩個角色代表了自由意志與極權，成為經典之一，曾在奧斯卡橫掃最佳電影、導演、劇本及男女主角5大主要獎項。奧斯卡舉行了快一個世紀，歷來僅3片能全奪5大獎，在《飛》片之前只有1930年代奇勒基寶（Clark Gable）主演的《一夜風流》，以及《飛》片之後的《沉默的羔羊》。《飛》片堪稱露薏絲費查的從影代表作，Ratched這冷酷又邪惡的角色，獲美國電影學院（AFI）選為影史百大奸角第5位。據報《飛》片開拍之初，由於懼怕角色會影響星途，《畢業生》安賓歌羅馥（Anne Bancroft）、《曾經蒼海難為水》愛倫貝斯頓（Ellen Burstyn）等至少5名女星婉拒演出。米路士科曼看過露薏絲費查在羅拔艾特曼（Robert Altman）執導的《Thieves Like Us》演出後，找她試鏡；米路曾在回憶錄說露薏絲本不適合Ratched一角，但當圍讀劇本後，發現她柔和的外表下有種硬朗倔強，反而很切合角色。

雖然演出《飛越瘋人院》後，露薏絲一度被定形，其後還是遇到不同角色。她還演出過《天才鬼才蠢才》、《驅魔人續集》、《凶火》及《誘惑性遊戲》等不同類型電影；又拍過《星空奇遇記：銀河前哨》等劇集，最後演出應該是2017年Netflix劇集《女波士》。