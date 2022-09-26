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陳婉怡被紙炮擊中左耳
文章日期：2022年09月26日
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陳婉怡（右）被擊中時即用雙手掩耳。（攝影：鍾偉茵、劉永銳）
陳婉怡（箭嘴示）事後稱情况OK，沒有大礙。（攝影：鍾偉茵、劉永銳）
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【明報專訊】完場時其他落選佳麗上台，現場噴出紙炮，陳婉怡突然跪低及用雙手掩耳，被工作人員帶下台，原來她被紙炮擊中左耳。統籌經理何小慧指是噴出紙炮時彈出個塞打到陳婉怡的耳及手。
（2022香港小姐競選）
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