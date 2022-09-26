陳婉怡被紙炮擊中左耳

【明報專訊】完場時其他落選佳麗上台，現場噴出紙炮，陳婉怡突然跪低及用雙手掩耳，被工作人員帶下台，原來她被紙炮擊中左耳。統籌經理何小慧指是噴出紙炮時彈出個塞打到陳婉怡的耳及手。

（2022香港小姐競選）